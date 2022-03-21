Понедельник, 21 Марта 2022 10:49

АрмИнфо. В эти дни в ряде сел близ линии соприкосновения Вооруженные силы НКР совместно с дислоцированными в Арцахе российскими миротворческими силами проводят дополнительные мероприятия по обеспечению полной безопасности местного гражданского населения. Об этом говорится в сообщении администрации Аскеранского района Арцаха.

При этом в сообщении отмечается, что эти меры не означают уступок и эвакуации населенных пунктов. "Наоборот, они направлены на повышение уровня безопасности в этих населенных пунктах. Призываем вас воздерживаться от необоснованных обвинений и домыслов, чтобы не спровоцировать панику в обществе", - говорится в заявлении администрации.

Стоит заметить, что с начало марта ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу именно населенные пункты этого района. Более того, противник пытался также оказать психологическое давление на жителей общин, из громкоговорителей призывая их покинуть район, пообещав в противном случае применить силу.