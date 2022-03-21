Понедельник, 21 Марта 2022 10:19

АрмИнфо.В 2022 году компания «Южно-кавказская железная дорога» направит на программы развития и поддержания хозяйства инфраструктуры 2 млрд 665 млн драмов, что положительно отразится на уровне безопасности движения на железной дороге.

Об этом было отмечено в ходе заседания Технико-технологического совета ЮКЖД, посвященного итогом реализации программы развития инфраструктуры за 2021 год и планов на текущий.

В частности, 2,4 млрд драмов будет инвестировано в путевое хозяйство, порядка 200 млн драмов – в сферу электрификации и энергоснабжения. 60 млн драмов будет направлено в хозяйство автоматики, телемеханики и связи.

В 2022 году запланирован капитальный ремонт пути в суммарном объеме 8 км. Планируется заменить 17,5 тысяч железобетонных шпал и без малого 5 тысяч деревянных шпал на всей протяженности путей. В целях повышения безопасности движения на железной дороге в текущем году планируется также продолжить политику ликвидации несанкционированных переездов, к которой компания активно приступила в 2021 году.

Как отметил в ходе заседания генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников, модернизация и развитие путевого хозяйства является одним из ключевых направлений деятельности компании, поскольку тем самым повышается уровень безопасности движения на железной дороге. «Несмотря на повышение балловой оценки состояния путей, которую мы фиксируем каждый год, планы на текущий год должны быть выполнены полностью и в срок. Речь идет о безопасности движения поездов, и, соответственно, о доверии граждан и партнеров компании относительно ее бесперебойной и безопасной работы», - отметил А.Мельников.