АрмИнфо.19 марта 2022 года во Дворце Рухыет, состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента Туркменистана.
В торжественной церемонии принимают участие руководители Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, члены и депутаты обеих палат национального Парламента, заместители Председателя Кабинета Министров, члены Государственного совета безопасности, руководители аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, представители политических партий, общественных объединений, представители национальных и зарубежных средств массовой информации, органов местной власти и самоуправления.
Под звуки торжественного марша воины Почётного караула вносят в зал Государственный флаг Туркменистана, Штандарт Президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана, Отличительный знак Президента Туркменистана, а также священный Коран.
Затем слово предоставляется председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Г.Мырадову, который проинформировал об итогах всенародных выборов главы государства, организованно прошедших в стране 12 марта 2022 года.
Далее были озвучены итоги выборов, подведённые на заседании Центризбиркома Туркменистана 14 марта текущего года. В соответствии с принятым 14 марта текущего года на итоговом заседании Центризбиркома Постановлением и со статьёй 76 Избирательного кодекса Туркменистана кандидат Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший абсолютное большинство голосов избирателей – 72,97 процента, признан избранным Президентом Туркменистана.
Наступает кульминационный момент: новоизбранный Президент Сердар Бердымухамедов направляется к специально установленной трибуне.
По сложившейся доброй традиции на сцену выходят представительницы старшего поколения – уважаемые матери. Одна из них выносит и расстилает белую кошму как знак благословения на светлый путь и добрые дела. В руках другой седовласой матери – традиционный туркменский сачак – символ благополучия и достатка.
Избранный Президент Туркменистана отдаёт дань уважения этим извечным национальным святыням и подходит к трибуне. Положив правую руку на Конституцию Туркменистана, глава государства приносит присягу на верность Родине и народу.
В торжественной обстановке председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов от имени всех туркменистанцев вручает избранному главе государства удостоверение Президента Туркменистана.
Затем почётные старейшины, представляющие все велаяты страны и город Ашхабад, вручают Президенту Туркменистана соответствующий Отличительный знак. От имени туркменского народа они также выражают главе государства самые сердечные поздравления.
Торжественно объявляется, что, в соответствии с Конституцией страны, избранный Президент Туркменистана вступил в должность.
Исполняется Государственный гимн Туркменистана, в едином порыве подхваченный всеми участниками церемонии.
Президент Сердар Бердымухамедов преклоняет голову перед Государственным флагом Туркменистана и, следуя исконной национальной традиции, целует край священного стяга Родины и прикладывает его ко лбу.
Затем вступивший в должность глава Туркменского государства обратился к участникам церемонии с речью.
Выступление Президента Сердара Бердымухамедова было заслушано с глубоким вниманием и встречено бурными общими аплодисментами.
Под дружные аплодисменты участников церемонии Президент Сердар Бердымухамедов, тепло попрощавшись со всеми, покидает зал.
От Дворца Рухыет автомобиль Президента Туркменистана в сопровождении почётного конного эскорта направляется к Президентскому Дворцовому комплексу «Огузхан» и совершает разворот вокруг площади Галкыныш.
У центрального входа в Дворцовый комплекс «Огузхан» в полной готовности к торжественному военному параду выстроились воины Почётного караула и подразделения различных родов войск.
Президенту Туркменистана, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны Сердару Бердымухамедову рапортует заместитель Председателя Кабинета Министров, секретарь Государственного совета безопасности Ч.Аманов.
Приняв парад, Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Дворцовый комплекс «Огузхан», чтобы приступить к исполнению своих обязанностей на высшем государственном посту.
Следует отметить, что сегодня, в соответствии с Конституцией Туркменистана, глава государства подписал Постановление о сложении полномочий членами Правительства страны в полном составе, предписав им продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава Кабинета Министров.
Сегодня в Центре приёмов Туркменистана в честь вступления в должность Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова был дан официальный приём.
Вечером праздничные мероприятия продолжились в южной части туркменской столицы. На площади перед Государственной трибуной Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и участников торжества встретили популярные вокалисты и хореографические коллективы страны.
Завершающим аккордом развернувшегося на площади красочного действа стал грандиозный фейерверк, который расцветил вечернее небо над беломраморным Ашхабадом мириадами сверкающих фантастических созвездий.
В этот же день по случаю вступления в должность Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Мечети Хезрети Омар был дан праздничный садака.