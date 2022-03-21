Понедельник, 21 Марта 2022 10:17

АрмИнфо.19 марта 2022 года во Дворце Рухыет, состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента Туркменистана.

В торжественной церемонии принимают участие руководители Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, члены и депутаты обеих палат национального Парламента, заместители Председателя Кабинета Министров, члены Государственного совета безопасности, руководители аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств и миссий, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, предс­тавители политических партий, общественных объединений, представители национальных и зарубежных средств массовой информации, органов местной власти и самоуправления.

Под звуки торжественного марша воины Почётного караула вносят в зал Государственный флаг Туркменистана, Штандарт Президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана, Отличительный знак Президента Туркменистана, а также священный Коран.

Затем слово предоставляется председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Г.Мырадову, который проинформировал об итогах всенародных выборов главы государства, организованно прошедших в стране 12 мар­та 2022 года.

Далее были озвучены итоги выборов, подведённые на заседании Цент­р­­­­­избиркома Туркменистана 14 марта текущего года. В соответствии с принятым 14 марта текущего года на итоговом заседании Центризбиркома Постановлением и со­ ­статьёй 76 Избирательного кодекса Туркменистана кандидат Сердар­ Гурбангулыевич­ ­Бердымухамедов, набравший абсолютное большинство голосов избирателей – 72,97 процента, признан избранным Президентом Туркменистана.

Наступает кульминационный ­момент: новоизбранный Президент Сердар Бердымухамедов направляется к спе­циально установленной трибуне.

По сложившейся доброй традиции на сцену выходят представительницы старшего поколения – уважаемые матери. Одна из них выносит и расстилает белую кошму как знак благословения на светлый путь и добрые дела. В руках другой седовласой матери – традиционный туркменский сачак – символ благополучия и достатка.

Избранный Президент Туркменистана отдаёт дань уважения этим извечным национальным святыням и подходит к трибуне. Положив правую руку на Конституцию Туркменистана, глава государства приносит присягу на верность Родине и народу.

В торжественной обстановке председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов от имени всех туркменистанцев вручает избранному ­главе государства удостоверение Президента Туркменистана.

Затем почётные старейшины, представляющие все велаяты страны и город Ашхабад, вручают Президенту Туркменистана соответствующий Отличительный знак. От имени туркменского народа они также выражают главе государства самые сердечные поздравления.

Торжественно объявляется, что, в соответствии с Конституцией страны, избранный Президент Туркменистана вступил в должность.

Исполняется Государственный гимн Туркменистана, в едином порыве подхваченный всеми участниками церемонии.

Президент Сердар Бердымухамедов преклоняет голову перед Государственным флагом Туркменистана и, следуя исконной национальной традиции, целует край священного стяга Родины и прикладывает его ко лбу.

Затем вступивший в должность глава Туркменского государства обратился к участникам церемонии с речью.

Выступление Президента Сердара Бердымухамедова было заслушано с глубоким вниманием и встречено бурными общими аплодисментами.

Под дружные аплодисменты участников церемонии Президент Сердар Бердымухамедов, тепло попрощавшись со всеми, покидает зал.

От Дворца Рухыет автомобиль Президента Туркменистана в сопровождении почётного конного эскорта направляется к Президентскому Дворцовому комплексу «Огузхан» и совершает разворот вокруг площади Галкыныш.

У центрального входа в Дворцовый комп­лекс «Огузхан» в полной готовности к торжественному военному параду выстроились воины Почётного караула и подразделения различных родов войск.

Президенту Туркменистана, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны Сердару Бердымухамедову рапортует заместитель Председателя Кабинета Министров, секретарь Государственного совета безо­пасности Ч.Аманов.

Приняв парад, Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Дворцовый комплекс «Огузхан», чтобы приступить к исполнению своих обязанностей на высшем государственном посту.

Следует отметить, что сегодня, в соответствии с Конституцией Туркменистана, глава государства подписал Постановление о сложении полномочий членами Правительства страны в полном составе, предписав им продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава Кабинета Министров.



Сегодня в Центре приёмов Туркменистана в честь вступ­ления в должность Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова был дан официальный приём.



Вечером праздничные мероприятия продолжились в южной части туркменской столицы. На площади перед Государственной трибуной Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и участников торжества встретили популярные вокалисты и хореографические коллективы страны.

Завершающим аккордом развернувшегося на площади красочного действа стал грандиозный фейерверк, который расцветил вечернее небо над беломраморным Ашхабадом мириадами сверкающих фантастических созвездий.



В этот же день по случаю вступления в должность Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Мечети Хезрети Омар был дан праздничный садака.