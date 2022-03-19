Суббота, 19 Марта 2022 12:13

АрмИнфо.После проведения ремонтных работ на поврежденном газопроводе в Арцахе, природный газ уже подается на приемный пункт ЗАО "Арцахгаз". Об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Отмечается, что использование природного газа абонентам ЗАО "Арцахгаз" будет доступно начиная с 19 марта. "Уважаемые соотечественники, как мы уже сообщали, в течение дня завершены ремонтные работы поврежденного газопровода. Сообщаем, что на данный момент природный газ уже поставляется в пункт приема ЗАО "Арцахгаз", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха с 8 марта лишены газа, наблюдаются перебои в электроснабжении из-за нагрузок на сеть. ВС Азербайджана все эти дни препятствовали восстановлению газоснабжения. Из-за холодов, в школах приостановлены учебные процессы, также не работают детсады. Как ранее сообщалось, азербайджанская сторона приступила к ремонту поврежденного газопровода лишь 16 марта.