Arminfo.info




 Суббота, 19 Марта 2022 12:12
Наира Бадалян

Заболеваемость ковидом в Армении идет на спад

Заболеваемость ковидом в Армении идет на спад

АрмИнфо. В Армении снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Согласно информации, за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее 52).

От COVID-19 накануне скончался 1 человек (накануне - 3 человека), 81 пациент выздоровел, были проведены 2 416 тестов.

В целом, были проведены 2 949 129 тестов на коронавирус, зафиксированы 422 286 подтвержденных случаев коронавируса. От осложнений коронавируса скончались 8 593 пациента. Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из- за других заболеваний - 1668 (плюс 24 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 409 277. Фактически сейчас лечатся 2 748 человек.


Лента новостей
Около 400 грузовиков скопилось на российской стороне КПП Верхний ЛарсОколо 400 грузовиков скопилось на российской стороне КПП Верхний Ларс
Природный газ абонентам ЗАО Природный газ абонентам ЗАО "Арцахгаз" будет доступен уже сегодня
Заболеваемость ковидом в Армении идет на спадЗаболеваемость ковидом в Армении идет на спад
Мирзоян в ходе телефонной беседы рассказал Ле Дриану о провокациях Азербайджана в Нагорном Карабахе и нарушениях режима прекращения огняМирзоян в ходе телефонной беседы рассказал Ле Дриану о провокациях Азербайджана в Нагорном Карабахе и нарушениях режима прекращения огня
Армянская Ассамблея Америки справляет свой полувековой юбилейАрмянская Ассамблея Америки справляет свой полувековой юбилей
Ремонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершеныРемонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершены
КПП КПП "Верхний Ларс" закрыт для  большегрузов
Кипр является одним из государств-членов ЕС, с которым у Армении налажено стратегическое сотрудничество: ПашинянКипр является одним из государств-членов ЕС, с которым у Армении налажено стратегическое сотрудничество: Пашинян
Глава МИД Армении выразил решимость довести двусторонние экономические отношения с Италией до уровня политического диалогаГлава МИД Армении выразил решимость довести двусторонние экономические отношения с Италией до уровня политического диалога
Эксперт: Эрдоган в поисках выхода на США Эксперт: Эрдоган в поисках выхода на США "целует руку" Израилю
В Армении 21-29 марта пройдет пятый фестиваль франкофонного киноВ Армении 21-29 марта пройдет пятый фестиваль франкофонного кино
Степанакерт: Участие представителей ООН в мероприятии в оккупированном Шуши подрывает авторитет этой международной организацииСтепанакерт: Участие представителей ООН в мероприятии в оккупированном Шуши подрывает авторитет этой международной организации
Аппарат ЗПЧ НКР обнародовал внеочередной доклад 'О нарушениях прав населения Арцаха со стороны Азербайджана в феврале-марте 2022 года'Аппарат ЗПЧ НКР обнародовал внеочередной доклад 'О нарушениях прав населения Арцаха со стороны Азербайджана в феврале-марте 2022 года'
Состоялась видеоконференция с представителями Агентства государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции Республики Армения и Министерства Финансов и экономики ТуркменистанаСостоялась видеоконференция с представителями Агентства государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции Республики Армения и Министерства Финансов и экономики Туркменистана
За сутки в Армении подтвердилось 52 новых случая заражения коронавирусом, скончалось - 3 человекаЗа сутки в Армении подтвердилось 52 новых случая заражения коронавирусом, скончалось - 3 человека
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Посольство США: Соединенные Штаты по-прежнему готовы помочь Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мирного соглашенияПосольство США: Соединенные Штаты по-прежнему готовы помочь Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего мирного соглашения
Чечня предлагает альтернативу Военно-Грузинской дорогеЧечня предлагает альтернативу Военно-Грузинской дороге
Сурен Папикян посетил с рабочим визитом Сюникскую область АрменииСурен Папикян посетил с рабочим визитом Сюникскую область Армении
США призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблемСША призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего решения всех проблем
Эксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросовЭксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросов
В концертном зале и. Арно Бабаджаняна состоится армяно-индийский гала-концерт В концертном зале и. Арно Бабаджаняна состоится армяно-индийский гала-концерт "Расаманджари"
Открыт прием заявок на стипендиальную программу Стефана БанахаОткрыт прием заявок на стипендиальную программу Стефана Банаха
Арман Татоян: На данный момент имеет место 4 вторжения азербайджанских ВС на территорию Республики АрменияАрман Татоян: На данный момент имеет место 4 вторжения азербайджанских ВС на территорию Республики Армения
Главы МИД Франции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликтаГлавы МИД Франции и Азербайджана обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
СК Армении представил подробности гибели военнослужащего-срочникаСК Армении представил подробности гибели военнослужащего-срочника
Армения и Россия подтвердили общность подходов к проблематике биологической безопасностиАрмения и Россия подтвердили общность подходов к проблематике биологической безопасности
Глава МИД Армении обсудил вопросы региональной безопасности с первым заместителем Генсека НАТОГлава МИД Армении обсудил вопросы региональной безопасности с первым заместителем Генсека НАТО
Путин информировал Эрдогана о ходе переговоров российских и украинских представителейПутин информировал Эрдогана о ходе переговоров российских и украинских представителей
Дипломат: Армения приняла разумное решениеДипломат: Армения приняла разумное решение
Аналитик: Москва не настолько слаба, чтобы дарить Баку и Анкаре свой приз по итогам 44-х дневной операцииАналитик: Москва не настолько слаба, чтобы дарить Баку и Анкаре свой приз по итогам 44-х дневной операции
Информация о минировании самолета рейса Москва - Ереван не подтвердиласьИнформация о минировании самолета рейса Москва - Ереван не подтвердилась
Россия не против предоставить Анкаре статус гаранта безопасности для Киева.Россия не против предоставить Анкаре статус гаранта безопасности для Киева.
Вардан Осканян: Ни одно национальное правительство Армении не может удовлетворить требование территориальной целостности АзербайджанаВардан Осканян: Ни одно национальное правительство Армении не может удовлетворить требование территориальной целостности Азербайджана
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Молодежное крыло АРФД и РПА требуют у МИД представить отчет о переговорном процессеМолодежное крыло АРФД и РПА требуют у МИД представить отчет о переговорном процессе
"Армения" и "Честь имею" инициируют в парламенте срочное обсуждение по гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
Автономов: За последние три недели армянскую границу пересекли около 4000 граждан УкраиныАвтономов: За последние три недели армянскую границу пересекли около 4000 граждан Украины
Клаар: Армения и Азербайджан должны работать над всеобъемлющим урегулированиемКлаар: Армения и Азербайджан должны работать над всеобъемлющим урегулированием
Спецпредставитель ЕС считает знаковым и символичным шагом встречу глав МИД Армении и ТурцииСпецпредставитель ЕС считает знаковым и символичным шагом встречу глав МИД Армении и Турции
Захарова: Москва приветствует готовность Еревана и Баку приступить к подготовке мирного договораЗахарова: Москва приветствует готовность Еревана и Баку приступить к подготовке мирного договора
Захарова: В Москве знают о тяжелей гуманитарной ситуации, сложившейся в результате аварии на газопроводе в АрцахеЗахарова: В Москве знают о тяжелей гуманитарной ситуации, сложившейся в результате аварии на газопроводе в Арцахе
Тойво Клаар: В ЕС уважают особую позицию Армении по ситуации вокруг УкраиныТойво Клаар: В ЕС уважают особую позицию Армении по ситуации вокруг Украины
Семьи граждан, погибших и пропавших без вести в результате войны в Арцахе могут подать заявления на получение материальной помощи до 15 апреляСемьи граждан, погибших и пропавших без вести в результате войны в Арцахе могут подать заявления на получение материальной помощи до 15 апреля
Минобороны Армении сообщает о смерти второго военнослужащего за суткиМинобороны Армении сообщает о смерти второго военнослужащего за сутки
Пашинян обещает вернуться к строгим ковид-ограничениям, если процесс вакцинации не будет организован должном образомПашинян обещает вернуться к строгим ковид-ограничениям, если процесс вакцинации не будет организован должном образом
Зампред РПА обвинил власти Армении во лжи по вопросу признания территориальной целостности АзербайджанаЗампред РПА обвинил власти Армении во лжи по вопросу признания территориальной целостности Азербайджана
Армения придает важное значение дальнейшему расширению и развитию сотрудничества с Ирландией - ПашинянАрмения придает важное значение дальнейшему расширению и развитию сотрудничества с Ирландией - Пашинян
ВТБ (Армения) профинансировал компанию ООО «Мак Фиш»ВТБ (Армения) профинансировал компанию ООО «Мак Фиш»
Состоялась презентация книги Президента Туркменистана на армянском языкеСостоялась презентация книги Президента Туркменистана на армянском языке
За сутки в Армении подтвердилось 47 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человекЗа сутки в Армении подтвердилось 47 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 140 человек
Минобороны Армении опровергает сообщения о гибели одного и ранении другого военнослужащего ВС РА в результате действий противникаМинобороны Армении опровергает сообщения о гибели одного и ранении другого военнослужащего ВС РА в результате действий противника
Европарламентарий выразила обеспокоенность судьбой народа Нагорного КарабахаЕвропарламентарий выразила обеспокоенность судьбой народа Нагорного Карабаха
Глава МИД Армении призвал Гендиректора ЮНЕСКО направить оценочную миссию в зону карабахского конфликтаГлава МИД Армении призвал Гендиректора ЮНЕСКО направить оценочную миссию в зону карабахского конфликта
Глава МИД Армении рассказал представителям МОФ о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Нагорном КарабахеГлава МИД Армении рассказал представителям МОФ о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Нагорном Карабахе
Вице-премьер Армении прибыл в Россию с рабочим визитом Вице-премьер Армении прибыл в Россию с рабочим визитом
Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-срочника на юго-востоке страныМинобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-срочника на юго-востоке страны
Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира ПутинаСостоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина
В Армении разоблачена международная сетевая организация наркоторговцевВ Армении разоблачена международная сетевая организация наркоторговцев
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Эрдоган в поисках выхода на США Эксперт: Эрдоган в поисках выхода на США "целует руку" Израилю
Эксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросовЭксперт: Обращение Еревана к МГ ОБСЕ вызывает ряд вопросов
Дипломат: Армения приняла разумное решениеДипломат: Армения приняла разумное решение
Аналитик: Москва не настолько слаба, чтобы дарить Баку и Анкаре свой приз по итогам 44-х дневной операцииАналитик: Москва не настолько слаба, чтобы дарить Баку и Анкаре свой приз по итогам 44-х дневной операции
Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничитсяПрогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности