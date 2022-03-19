Суббота, 19 Марта 2022 12:12

АрмИнфо. В Армении снижается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Согласно информации, за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее 52).

От COVID-19 накануне скончался 1 человек (накануне - 3 человека), 81 пациент выздоровел, были проведены 2 416 тестов.

В целом, были проведены 2 949 129 тестов на коронавирус, зафиксированы 422 286 подтвержденных случаев коронавируса. От осложнений коронавируса скончались 8 593 пациента. Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из- за других заболеваний - 1668 (плюс 24 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 409 277. Фактически сейчас лечатся 2 748 человек.