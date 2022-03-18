Пятница, 18 Марта 2022 12:04

АрмИнфо.Обращение Еревана к Минской Группе ОБСЕ в связи с предложениями Баку вызывает ряд вопросов и дает повод для самых различных толкований и версий. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

В ответ на опубликованные 14 марта предложения Азербайджана МИД Армении заявил, что отталкиваясь от Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта, с целью организации переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного договора Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

"С целью рассеять текущее недопонимание лучше всего, конечно, было бы четкое и публичное очерчивание красных линий Еревана в предлагаемом Баку документе из 5 пунктов. Также важно понять, предполагает ли это обращение изменения в мандате МГ? Известно, что мандат сопредседателей от 1994 года предполагает лишь урегулирование, собственно Арцахского вопроса, но не отношений между Арменией и Азербайджаном", - заметил он.

Погосян отметил, что с учетом заявлений Еревана о том, что арцахский конфликт по- прежнему далек от завершения, его обращение к МГ ОБСЕ по идее должно предполагать формирование в рамках сопредседательства еще одной дополнительной инициативы. Что порождает еще один вопрос - а как тогда быть с решением, собственно, арцахской проблемы, которая со временем лишь обрастает новыми сложностями. И если речь действительно идет о новой инициативе, то согласно эксперту, возникает необходимость информирования общества о дальнейших намерениях МИД и правительства в этом направлении.

"Я также до сих пор не вижу реакции МИД на последние проявления психологического и иных видов террора в отношении, замерзающих от холода, арцахцев. Думаю, что их судьба также должна стать частью обсуждений. Но во всем этом есть и проблемы. В частности, глава МИД Турции охарактеризовал проблемы между Арменией и Азербайджаном как дело двух государств. И призвал других в эти дела не вмешиваться.

Еще одна проблема заключается в текущих противоречиях между, собственно, странами- сопредседателями МГ ОБСЕ: РФ, США и Францией. Мы видим, что противоречия эти лишь углубляются и уже достигли конфронтационного уровня", - заметил он.