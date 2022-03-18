Пятница, 18 Марта 2022 10:20

АрмИнфо. На данный момент имеет место не 3, а 4 вторжения азербайджанских вооруженных сил на территорию Республики Армения. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

По его словам, противник вторгся на суверенные территории РА в направлении: села Неркин Ханд Сюникской области март 2022г; общины Варденис Гегаркуникской области (Кут, Верин Шоржа и ряд других сел) - май 2021 г.; общины Горис Сюникской области (район Черного Озера, недалеко от сел Акнер и Веришен) - май 2021 г.; приграничный участок у села Цав Сюникской области - октябрь 2020 г.

"Прошу не забывать вторжение в части села Цав РА и учитывать его во всех действиях. Незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на дорогах Горис-Капан и Капан-Чакатен (ноябрь-декабрь 2020 г.), а также незаконное перекрытие этих дорог (с ноября 2021 г.).

Нельзя забывать, что с ноября 2020 г. азербайджанские вооруженные силы присутствуют в окрестностях армянских сел, часто на землях и в домах, принадлежащих жителям Армении с правовыми документами, датируемыми советскими временами, а также на землях и домах, принадлежащих общинам", - отметил правозащитник.

В то же время Татоян обратил внимание и на тот факт, что азербайджанские власти продолжают проводить политику пропаганды ненависти и вражды на самом высоком уровне, а азербайджанские вооруженные силы сделали невозможной нормальную жизнь жителей наших приграничных пунктов.

Отметим, что 15 марта в армянских СМИ была распространена информация о том, что противник вновь продвинулся вглубь суверенной территории РА. Армянские ресурсы со ссылкой на главу администрации села Неркин Ханд Хачатура Багдасаряна и жителей села сообщили, что у их села в период с 3 по 5 марта вооруженные силы Азербайджана примерно на километр продвинулись вперед и установили палатки. Отмечалось, что с позиции азербайджанской стороны просматриваются сельское кладбище, а также источники питьевой воды, пастбища Неркин Ханда находятся на этом участке, жители опасаются заниматься там сельскохозяйственными работами. Также указывалось, что в МО РА знакомы с ситуацией и также установили пост на этом участке.

В Минобороны назвали данное сообщение дезинформацией, заверив, что это позиции азербайджанской стороны. Согласно армянскому оборонному ведомству, эти позиции не оборудованы для зимнего периода, и ВС Азербайджана вернулись туда в связи с приходом весны. Меж тем, на всей территории Армении в эти дни шел снег, ряд дорог, в том числе и межгосударственного значения, закрыты, и об улучшении погодных условий говорить не приходится. Трудно также представить, что жители этой общины 1.5 года не замечали этих позиций, и лишь сейчас у них произошло прозрение.