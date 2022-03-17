Четверг, 17 Марта 2022 16:32

АрмИнфо.Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и кризису в Грузии Тойво Клаар считает знаковым и символичным шагом саму по себе встречу глав МИД Армении и Турции.

Так, в интервью Фактор на вопрос, почему он назвали многообещающей встречу министров иностранных дел Армении и Турции Арарата Мирзояна и Мевлюта Чавушоглу, Клаар в частности, сказал: "Это была первая такая встреча за долгое время, что само по себе крайне важно. Конечно, и результаты очень важны, но иногда встреча - это результат сам по себе. Конечно, в последние месяцы мы видели встречи спецпредставителей - Рубинян встречался со своим турецким коллегой. Я верю, и ЕС верит в то, что эти контакты между Арменией и Турцией чрезвычайно важны. А сейчас официальная встреча министров иностранных дел сама по себе важна для движения вперед, а потом для того, чтобы иметь конкретные результаты, например, открытие границ. Это то, к чему призывает ЕС".

По его словам, ЕС ожидает, что это был такой первый шаг к нормализации отношений, это было то, что хотели бы видеть в Брюсселе.

Отметим, что 24 февраля, в Вене состоялась вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча по нормализации отношений. Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, о чем и была достигнута договоренность во время их первой встречи в Москве 14 января. О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При это он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

Заметим также, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян 10-13 марта принимал участие в Дипломатическом форуме в Анталье. А 16 марта, в интервью турецкому Анадолу, Мирзоян заявил, что население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией. Он отметил,

что определенные группы, как в армянском, так и в турецком обществе скептически относятся к нормализации. При этом глава МИД подчеркнул, что официальные лица с обеих сторон должны "взять на себя политическое лидерство для решения этих вопросов".

Примечательно, что соцопросы, проведенные в Турции и в Армении свидетельствуют об обратном. В обеих странах, преобладающее большинство жителей не только не готовы к нормализации отношений, но и видят друг в друге угрозы для собственной безопасности.