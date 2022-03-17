Четверг, 17 Марта 2022 13:27

АрмИнфо. Минобороны Армении сообщает о смерти второго военнослужащего за сутки.

Так, согласно МО Армении, 17 марта около 10:30 часов по местному времени на территории N-й воинской части Министерства обороны РА, расположенной на юге страны было найдено тело военнослужащего срочной службы Эдуарда Размиковича Рустамяна (2003 г.р.) с огнестрельным ранением. Ведется следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.

Утром 17 марта МО Армении сообщило о смерти военнослужащего срочной службы на юго-востоке страны. Согласно ведомству, на боевой позиции вечером 16 марта было найдено тело военнослужащего-срочника с огнестрельным ранением в области челюсти.