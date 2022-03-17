Четверг, 17 Марта 2022 12:04

АрмИнфо.Минобороны Армении опровергает сообщения о гибели одного и ранение другого военнослужащего ВС РА в результате действий азербайджанских вооруженных сил.

Так, в заявлении МО РА, в частности говорится: "В социальных сетях и различных СМИ распространилась информация о том, что подразделения ВС Азербайджана 16 марта совершили провокацию на армяно-азербайджанской границе, в результате которой с армянской стороны один военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Эта информация не соответствует действительности. Еще раз призываем опираться исключительно на официальные заявления при публикации информации о пограничной ситуации".

Часом ранее в МО Армении сообщили о смерти военнослужащего-срочника на боевой позиции на юго-востоке страны. Согласно оборонному ведомству, военнослужащий был найден с огнестрельным ранением в области челюсти.