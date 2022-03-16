Среда, 16 Марта 2022 18:04

АрмИнфо.Россия приветствует курс на нормализацию двусторонних связей между этими двумя соседними странами - Арменией и Турцией. Об этом 16 марта в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Организованы первые встречи по нормализации армяно-турецких отношений. Об этом господин министр наверняка расскажет. Мы со своей

стороны будем готовы к совместной работе на всех других направлениях, которые позволят углублять сотрудничество между странами в Закавказье", - сказал Лавров, добавив, что достигнута договоренность продолжить контакты, которые доказали свою практическую полезность.

В свою очередь глава турецкой дипломатии указал на подвижки, достигнутые в процессах на Южном Кавказе. "Есть с Арменией определенный процесс. Спецпредставители [Армении и Турции] провели свои первые контакты благодаря тем условиям, которые создала Россия здесь в Москве. На дипломатическом форуме в Анталье очень хорошие контакты и диалог был установлен [с Арменией]. Россия с самого начала оказывает поддержку. И Азербайджан поддерживает нас в этом вопросе. Прежде всего, давайте сначала обеспечим соблюдение режима прекращения огня, установим мир, чтобы наш регион был мирным и продолжим все наши старания в этом направлении", - сказал Чавушоглу, при этом выразив благодарность российской стороне за содействие и создание условий для этой работы. Отметим, что 24 февраля, в Вене состоялась вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча по нормализации отношений. Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, о чем и была достигнута договоренность во время их первой встречи в Москве 14 января. О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При это он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

Заметим также, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян 10-13 марта принимал участие в Дипломатическом форуме в Анталье. А накануне, 15 марта, в интервью турецкому Анадолу Мирзоян заявил, что население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией. Он отметил, что определенные группы, как в армянском, так и в турецком обществе скептически относятся к нормализации. При этом глава МИД подчеркнул, что официальные лица с обеих сторон должны "взять на себя политическое лидерство для решения этих вопросов".

Примечательно, что соцопросы, проведенные в Турции и в Армении свидетельствуют об обратном. В обеих странах, преобладающее большинство жителей (более 80%) не только не готовы к нормализации отношений, но и видят друг в друге угрозы для собственной безопасности.