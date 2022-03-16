Среда, 16 Марта 2022 15:14

АрмИнфо.На мой взгляд, в контексте последних событий в Украине и вокруг Украины нам необходимо все-таки задуматься, но отнюдь не о перспективах и угрозах утраты суверенитета в случае распространения границ Союзного государства и на Армению.

Думаю, что скорее нам необходимо задуматься о построении государства. Суверенного государства. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор фонда "Демократическая площадка" Гарегин Мискарян.

"Возьму на себя смелость утверждать, что исторически сложилась ситуация в которой Армения практически всегда имела серьезные проблемы с государственностью и суверенитетом. Особенно последнего у нас практически не было. В лучшем случае наша страна была наделена определенными, крайне скромными элементами суверенитета в крайне небольшие по историческим меркам сроки. Соответственно, сегодня необходимо думать, анализировать и просчитывать не угрозу утраты того, чего у нас, по большому счету, никогда не было и нет, а попытаться это создать", - заметил он.

По оценкам Мискаряна, сегодняшнюю Республику Армению можно охарактеризовать как суверенное государство <разве что ну с очень большой натяжкой>. И проблемы страны и общества этим фактом отнюдь не ограничиваются. В первую очередь в силу отсутствия демократичности не только на уровне государственных институтов, но и, что гораздо важнее, на уровне армянского общества. Именно поэтому, формально являясь переходной демократией, на деле Армения, армянское общество, от этой самой демократии весьма далеки. В первую очередь ввиду ущербности общественного мышления и исповедуемых этим обществом ценностей.

На его взгляд, на подобном фоне и при подобном содержании, построить демократическое государство посредством создания одних его институтов невозможно. Меж тем, ресурсов, в первую очередь финансовых, для того чтобы позволить себе роскошь сохранения условной авторитарной модели

управления Армения не имеет. В этом свете, между Арменией, чьим единственным ресурсом является человек, и ближневосточными монархиями и некоторыми авторитарными странами СНГ - т.н. петрогосударствами уже формируется огромная, непреодолимая пропасть.

"В петрократиях властям удается управлять и содержать общества с крайне низким образовательным уровнем, соответственно, с низким КПД и уровнем производительности, в основном за счет доходов от энергоносителей. Армянское государство, общество подобной возможности не имеет. Соответственно, для Армении безальтернативность обретает демократическая модель развития, в фундаменте которой находится человек", - подчеркнул он.

По оценкам Мискаряна, даже в условиях текущих глобальных геополитических потрясений, у армянского народа, общества, вне всяких сомнений, есть возможность начать и успешно завершить процесс становления суверенного государства. И основное препятствие на пути к этому кроется в головах самих армян, а не в головах врагов и союзников Армении.

"Именно в наших головах заключается ответ на вопрос, созрели ли мы, армянская политическая мысль для идеи собственной государственности? И если мы к этому приблизились, то способны ли создать жизнеспособное государство или же мы опять будем обслуживать интересы других государств? Думаю, что прежде чем что-то начинать, мы должны задать сами себе этот вопрос и найти на него ответ", - подытожил Мискарян.