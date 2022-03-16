Среда, 16 Марта 2022 12:20

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 3 193 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 79 человек (2,5% от числа, сдавших тест), число выздоровевших составило 108, летальных исходов - 8.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 16 марта фактическое лечение получает 3 019 пациентов, что ниже показателя недельной давности на 25,5%.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 941 837 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 422 155 случаев заражения (14,3% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 408 907 человек (96,8%), скончалось - 8 587 (2%).