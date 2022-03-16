Среда, 16 Марта 2022 12:19

АрмИнфо. ПАСЕ на заседании 15 марта признала Приднестровье "зоной российской оккупации". Члены ПАСЕ поддержали резолюцию, а окончательное решение будет принято Комитетом Министров Совета Европы 17 марта.

Как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на документ, который оказался у них в распоряжении, речь идет о проекте решения, которое преследует цель инициировать окончательное исключение России из Совета Европы (ранее РФ официально подола заявление о выходе из ПАСЕ

- ред.) и было вынесено на голосование во вторник вечером.

К нему депутаты подали ряд поправок, одна из которых касается Приднестровья. Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии, Турции предложили ассамблее официально признать "российскую оккупацию части Молдовы". Решение предлагает задекларировать, что ранее "РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупацию ее Приднестровского региона".

По данным ЕП, на заседании комитета, рассматривавшего проект решения, эта поправка была принята единогласно.

Это первое официальное признание Приднестровья "оккупированной территорией" на таком уровне. До сих пор в Совете Европы в качестве жестких формулировок речь шла о территории "под эффективным контролем РФ". А как правило, документы СЕ и других организаций вообще избегали формулировок о статусе.

Стоит заметить, что представители Молдовы не стали соавторами поправки. Впрочем, исходя из единогласного голосования, возражать против признания оккупации они тоже не стали. "РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и соответственно, оккупацию Приднестровского района", - такую формулировку предложили члены ПАСЕ.

Стоит также заметить, что после обращения Молдовы к ЕС за ускоренным членством в Евросоюзе, МИД Приднестровья выступил с заявлением о признании независимости от Молдовы в сложившихся условиях.