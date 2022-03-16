|Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
|Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
|Армянские НПО передали ООН доклад об использовании Азербайджаном и Турцией наемников против Нагорного Карабаха
|Наполненность водохранилищ Армении вызывает беспокойство - Минтерруправления
|Молодежное крыло АРФД и РПА проведут акцию протеста перед МИД Армении
|Посол: Франция готова сделать все возможное для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном
|Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления
|Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии
|В Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу Армении
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,5%
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, а "Верхний Ларс" открыт для движения транспортных средств
|ПАСЕ признала Приднестровье "зоной российской оккупации"
|Под председательством Армении в ОДКБ прошли консультации "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения"
|Экс-обмудсмен Армении обвинил Минобороны Армении в оправдании действий противника по захвату суверенных территорий РА
|Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз
|Мирзоян: Население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией
|Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района
|Армения и Иран обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Китая посетил Национальный архив Армении
|Армянский оппозиционер раскритиковал депутатов ПАСЕ за двойные стандарты и отсутствие реакции на гумкатастрофу в Арцахе
|Парламент Беларуси ратифицировал изменения в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ
|Агаджанян: Позиция Азербайджана не способствует формированию атмосферы доверия, предметного обсуждения и решения вопросов
|Мгер Григорян с послами ряда Северно-балтийских стран обсудил ситуацию в Карабахе
|Замминистра обороны Армении: Ситуация на передовой стабильно напряженная
|Выборочное сострадание: Омбудсмен НКР призывает МГ ОБСЕ и международные учреждения отреагировать на геноцидальную политику Азербайджана в отношении армян
|Никол Пашинян и Тойво Клаар обсудили вопросы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном
|Подведены итоги Президентских выборов в Туркменистане
|С 21 марта в школах Армении начнутся весенние каникулы
|С сегодняшнего дня в Армении запрещено курение в заведениях общественного питания
|На КПП Верхний Ларс" улучшения погодных условий ожидают 420 водителей: Закрыт ряд дорог и на территории Армении
|ANCA требует встречи с Байденом для обсуждения вопроса о применении 907 поправки
|АРФД: Пользуясь случаем, Азербайджан пытается подорвать авторитет российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении заверяют: Сообщение о продвижении ВС Азербайджана на 1 км в глубь страны дезинформация
|Избран новый президент Туркменистана
|Политолог: Обращение Армении к МГ ОБСЕ - ответ на требования Франции и США
|Глава МИД Армении высказался по поводу предложений Азербайджана по нормализации отношений
|Аналитик: Возможный вакуум в области обеспечения безопасности на Южном Кавказе должен заполнить Запад, а не Турция
|За сутки в Армении подтвердилось 55 случаев заражения, выздоровело 237 человек
|МИД Арцаха обвинил Генштаб Украины в распространении вопиющей дезинформации
|В Ереване пройдут Дни франкофонии
|Премьер-министры Армении и Канады обсудили эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха и ситуацию в Украине
|В МИД Армении рассказали зарубежным послам о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Арцахе
|Пашинян и Блинкен обсудили происходящие на международной арене процессы, в том числе ситуацию в Украине
|Движение "5165" требует от властей Армении обнародовать ответ данный Азербайджану по предложениям о нормализации отношений
|Вице-спикер парламента Армении принял группу европейских послов
|Шарль Мишель: Евросоюз продолжит поддержку стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа
|"Патрон Даво" вышел на свободу под залог в 50 млн драмов
|Эксперт: Предложение мира, основанное на основных принципах прав и свобод, открывает Армении широкие возможности для действий
|Пашинян назначил Марукяна послом по особым поручениям
|Зампред РПА: Мандат МГ ОБСЕ не предполагает подготовки абстрактного армяно- азербайджанского мирного соглашения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Аналитик: Арцахская активизация Азербайджана обусловлена отнюдь не Украиной
|ЦБ РА оповещает: Банк ВТБ (Армения) работает в штатном режиме
|Прогноз: Любой из возможных исходов войны в Украине чреват для Южного Кавказа новыми угрозами
|Один военнослужащий погиб, еще двое пострадали в ДТП на трассе Ереван-Гюмри-Бавра
|МИД Азербайджана обнародовал представленные Армении предложения по нормализации отношений
|В ЕС высказались по ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе из-за поврежденного газопровода
|Армения обратилась к МГ ОБСЕ для организации переговоров по подписанию мирного договора с Азербайджаном
|Читать больше
АрмИнфо. ПАСЕ на заседании 15 марта признала Приднестровье "зоной российской оккупации". Члены ПАСЕ поддержали резолюцию, а окончательное решение будет принято Комитетом Министров Совета Европы 17 марта.
Как сообщает "Европейская правда", со ссылкой на документ, который оказался у них в распоряжении, речь идет о проекте решения, которое преследует цель инициировать окончательное исключение России из Совета Европы (ранее РФ официально подола заявление о выходе из ПАСЕ
- ред.) и было вынесено на голосование во вторник вечером.
К нему депутаты подали ряд поправок, одна из которых касается Приднестровья. Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии, Турции предложили ассамблее официально признать "российскую оккупацию части Молдовы". Решение предлагает задекларировать, что ранее "РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупацию ее Приднестровского региона".
По данным ЕП, на заседании комитета, рассматривавшего проект решения, эта поправка была принята единогласно.
Это первое официальное признание Приднестровья "оккупированной территорией" на таком уровне. До сих пор в Совете Европы в качестве жестких формулировок речь шла о территории "под эффективным контролем РФ". А как правило, документы СЕ и других организаций вообще избегали формулировок о статусе.
Стоит заметить, что представители Молдовы не стали соавторами поправки. Впрочем, исходя из единогласного голосования, возражать против признания оккупации они тоже не стали. "РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и соответственно, оккупацию Приднестровского района", - такую формулировку предложили члены ПАСЕ.
Стоит также заметить, что после обращения Молдовы к ЕС за ускоренным членством в Евросоюзе, МИД Приднестровья выступил с заявлением о признании независимости от Молдовы в сложившихся условиях.
|Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
|Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
|Армянские НПО передали ООН доклад об использовании Азербайджаном и Турцией наемников против Нагорного Карабаха
|Наполненность водохранилищ Армении вызывает беспокойство - Минтерруправления
|Молодежное крыло АРФД и РПА проведут акцию протеста перед МИД Армении
|Посол: Франция готова сделать все возможное для достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном
|Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления
|Мирзоян примет участие в 40-й Министерской конференции Франкофонии
|В Азербайджане сообщают о задержании лица, обвиняемого в шпионаже в пользу Армении
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,5%
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, а "Верхний Ларс" открыт для движения транспортных средств
|ПАСЕ признала Приднестровье "зоной российской оккупации"
|Под председательством Армении в ОДКБ прошли консультации "Об актуальных вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения"
|Экс-обмудсмен Армении обвинил Минобороны Армении в оправдании действий противника по захвату суверенных территорий РА
|Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз
|Мирзоян: Население Армении поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией
|Заявление: В связи с провокациями ВС Азербайджана, женщины и дети временно покинули общину Храморт Аскеранского района
|Армения и Иран обсудили перспективы оборонного сотрудничества
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Китая посетил Национальный архив Армении
|Армянский оппозиционер раскритиковал депутатов ПАСЕ за двойные стандарты и отсутствие реакции на гумкатастрофу в Арцахе
|Парламент Беларуси ратифицировал изменения в соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ
|Агаджанян: Позиция Азербайджана не способствует формированию атмосферы доверия, предметного обсуждения и решения вопросов
|Мгер Григорян с послами ряда Северно-балтийских стран обсудил ситуацию в Карабахе
|Замминистра обороны Армении: Ситуация на передовой стабильно напряженная
|Выборочное сострадание: Омбудсмен НКР призывает МГ ОБСЕ и международные учреждения отреагировать на геноцидальную политику Азербайджана в отношении армян
|Никол Пашинян и Тойво Клаар обсудили вопросы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном
|Подведены итоги Президентских выборов в Туркменистане
|С 21 марта в школах Армении начнутся весенние каникулы
|С сегодняшнего дня в Армении запрещено курение в заведениях общественного питания
|На КПП Верхний Ларс" улучшения погодных условий ожидают 420 водителей: Закрыт ряд дорог и на территории Армении
|ANCA требует встречи с Байденом для обсуждения вопроса о применении 907 поправки
|АРФД: Пользуясь случаем, Азербайджан пытается подорвать авторитет российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
|В Минобороны Армении заверяют: Сообщение о продвижении ВС Азербайджана на 1 км в глубь страны дезинформация
|Избран новый президент Туркменистана
|Политолог: Обращение Армении к МГ ОБСЕ - ответ на требования Франции и США
|Глава МИД Армении высказался по поводу предложений Азербайджана по нормализации отношений
|Аналитик: Возможный вакуум в области обеспечения безопасности на Южном Кавказе должен заполнить Запад, а не Турция
|За сутки в Армении подтвердилось 55 случаев заражения, выздоровело 237 человек
|МИД Арцаха обвинил Генштаб Украины в распространении вопиющей дезинформации
|В Ереване пройдут Дни франкофонии
|Премьер-министры Армении и Канады обсудили эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха и ситуацию в Украине
|В МИД Армении рассказали зарубежным послам о действиях Азербайджана, направленных на создание гумкризиса в Арцахе
|Пашинян и Блинкен обсудили происходящие на международной арене процессы, в том числе ситуацию в Украине
|Движение "5165" требует от властей Армении обнародовать ответ данный Азербайджану по предложениям о нормализации отношений
|Вице-спикер парламента Армении принял группу европейских послов
|Шарль Мишель: Евросоюз продолжит поддержку стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа
|"Патрон Даво" вышел на свободу под залог в 50 млн драмов
|Эксперт: Предложение мира, основанное на основных принципах прав и свобод, открывает Армении широкие возможности для действий
|Пашинян назначил Марукяна послом по особым поручениям
|Зампред РПА: Мандат МГ ОБСЕ не предполагает подготовки абстрактного армяно- азербайджанского мирного соглашения
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Аналитик: Арцахская активизация Азербайджана обусловлена отнюдь не Украиной
|ЦБ РА оповещает: Банк ВТБ (Армения) работает в штатном режиме
|Прогноз: Любой из возможных исходов войны в Украине чреват для Южного Кавказа новыми угрозами
|Один военнослужащий погиб, еще двое пострадали в ДТП на трассе Ереван-Гюмри-Бавра
|МИД Азербайджана обнародовал представленные Армении предложения по нормализации отношений
|В ЕС высказались по ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе из-за поврежденного газопровода
|Армения обратилась к МГ ОБСЕ для организации переговоров по подписанию мирного договора с Азербайджаном
|Читать больше
|Прогноз: Визитом премьера во Францию внешнеполитическая активность Армении не ограничится
|Политик: Построение суверенного государства армянским народом возможно даже в условиях геополитических потрясений
|Политолог: Обращение Армении к МГ ОБСЕ - ответ на требования Франции и США
|Аналитик: Возможный вакуум в области обеспечения безопасности на Южном Кавказе должен заполнить Запад, а не Турция
|Аналитик: Арцахская активизация Азербайджана обусловлена отнюдь не Украиной
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности