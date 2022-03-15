Вторник, 15 Марта 2022 16:48

АрмИнфо.Ситуация на передовой стабильно напряженная. Об этом 15 марта в беседе с журналистами в парламенте Армении заявил замминистра обороны РА Арман Саркисян.

Так, на просьбу журналистов дать оценку сообщениям о том, что противник в Сюнике вновь продвинулся на 1 км в глубь страны, чиновник предложил высказаться по ситуации в целом, а не по конкретному направлению. Он обратил внимание на тот факт, что в последний период ситуация напряженная.

"Ситуация, напряженная. Можем охарактеризовать как стабильно напряженную. Это обусловлено тем, что в ночь с 13 на 14 марта и сегодня - хоть у нас и не было серьезных проблем - но, ситуация продолжает оставаться напряженной. Дело не в Сюнике, напряжение и в направлении Арцаха. Принимаются меры по предотвращению возможных провокаций и возможной эскалации путем переговоров и иных действий ", - сказал он.

При этом замминистра заверил, что нет никакого продвижения со стороны противника, добавив, что в Армении невозможно ничего утаить и если будет такая проблема, Минобороны обязательно ее представит.

На замечание, что жители Неркин Ханд и глава общины утверждают, что азербайджанцы продвинулись на один километр, Арман Саркисян еще раз повторил, что на данный момент ситуация стабильная. "Но нельзя сказать, что проблемы нет. Нет, они не вошли на суверенную территорию Армении, никакого продвижения не добились", - подчеркнул он, еще раз заверив, что в МО Армении предпримут соответствующие необходимые меры, если такое произойдет, и армянское общество будет проинформировано об этом. Вместе с тем, Саркисян отметил, что сегодня у армянской стороны есть гуманитарная проблема, в нескольких селах Арцаха, связанная с газопроводом. "Заявления азербайджанской стороны - это шаги, направленные на создание общей атмосферы паники, страха и инициирования процесса выселения армян. Принимаются меры для поддержания напряженной ситуации. Могу сказать, что по положению на сегодняшнее утро, когда я пришел в парламент, ситуация была стабильная. Наши подразделения бдительны, следят за обстановкой и в случае необходимости примут превентивные меры", - заверил замминистра. Вместе с тем он не исключил разного рода провокации со стороны противника, особенно исходя из международной конъюнктуры. "Я не могу исключить какую-либо провокацию, никто не может этого исключить. В связи с геополитическими изменениями возможны провокации и шаги со стороны противника, но могу точно сказать, что никаких агрессивных шагов мы не предпринимаем. Конечно, когда происходят столкновения, у них тоже есть жертвы, никогда не было случая, чтобы мы не ответили на их агрессию. Я говорю, что мы не предпринимаем никаких шагов по нагнетанию напряженности, но в случае агрессии против нас Армения предпринимает необходимые оборонительные шаги", - заверил Саркисян. Отметим, что сегодня в армянских СМИ была распространена информация о том, что противник вновь продвинулся вглубь суверенной территории РА.

Армянские ресурсы со ссылкой на главу администрации села Неркин Ханд Хачатура Багдасаряна и жителей села сообщили, что у села Неркин Ханд укрупненной общины Капан Сюникской области в период с 3 по 5 марта вооруженные силы Азербайджана примерно на километр продвинулись вперед и установили палатки. Отмечалось, что с позиции азербайджанской стороны просматриваются сельское кладбище, а также источники питьевой воды, пастбища Неркин Ханда находятся на этом участке, жители опасаются заниматься там сельскохозяйственными работами. Также указывалось, что в МО РА знакомы с ситуацией и также установили пост на этом участке.

В Минобороны назвали данное сообщение дезинформацией, заверив, что это позиции азербайджанской стороны. Согласно армянскому оборонному ведомству, эти позиции не оборудованы для зимнего периода, и ВС Азербайджана вернулись туда в связи с приходом весны. Меж тем, на всей территории Армении идет снег, ряд дорог, в том числе и межгосударственного значения, закрыты, и об улучшении погодных условий говорить не приходится.