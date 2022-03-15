Вторник, 15 Марта 2022 14:15

АрмИнфо. С сегодняшнего дня в Армении действует запрет на использование табачных изделий и их заменителей во всех заведениях общественного питания (включая столовые, рестораны, кафе, бары, буфеты и другие объекты приготовления и реализации кулинарной продукции) с целью снижения и предотвращения вреда здоровью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно нововведению, нарушение запрета чревато штрафными санкциями. В частности, в отношении юрлица штраф составит от 150 тыс. драмов до 200 тыс.драмов, в отношении физлиц - в размере 50 тыс. драмов. Контроль за соблюдением требования будет осуществляться Полицией РА.

Напомним, что с 1 января 2022 года вступили в силу ряд важных положений Закона о снижении и предотвращении вреда здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей. Согласно этим положениям, запрещается публичная демонстрация, реклама сигарет в магазинах (рекламными щитами или как-то иначе), в точках общепита, а также выставлять <курево> в открытом виде на витринах. Также на местах, предназначенных для торговли, запрещается размещение тары всех вышеперечисленных товаров: пустые коробки, блоки, цветные плакаты с товарным знаком, товарные знаки или символы. Сигаретные витрины должны быть закрыты шторкой, а продавец может доставать оттуда сигареты только по требованию клиента.

Ранее курение в Армении было запрещено в общественном транспорте, на территории медицинских и образовательных учреждений, молодежных спортивных организаций, а также близ игровых площадок, культурных объектов, в зданиях органов государственного и местного самоуправления.

С мая 2024 года запрет на курение будет действовать и в полузакрытых помещениях, что безусловно ударит по посещаемости кафе и ресторанов на открытом воздухе.

Согласно исследованиям, представленным 9 марта на внеочередном заседании парламента депутатом от правящей фракции "Гражданский договор", бывшим министром здравоохранения Арсеном Торосяном, из-за курения каждый год Армения теряет 4,2% от ВВП, что составляет 92 тысячи драмов на каждого человека. Как указал экс-глава минздрава, налоги с табачных изделий никогда не превышали наносимый ими урон.

По официальным данным, более 28% жителей Армении в возрасте от 18 до 69 лет употребляет табачные продукты - сигареты, их заменители, сигары, кальяны и др. Около 5500 человек в год умирает в Армении из-за курения.