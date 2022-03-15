Вторник, 15 Марта 2022 11:32

АрмИнфо.Текущие события в Украине и вокруг Украины совершенно не исключают возможности реализации даже самых непрогнозируемых геополитических сценариев. В результате чего Россия может самостоятельно уйти с Южного Кавказа. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель общественной организации "Свободный гражданин" аналитик Овсеп Хуршудян.

"Одно лишь наличие подобной перспективы не оставляет Армении иной альтернативы кроме как незамедлительного начала переговоров вокруг вопросов обеспечения собственной безопасности с Западом. В частности, в первую очередь с Францией и потом уже с США или Великобританией. Думаю, что все понимают как для нас важно, чтобы образовавшийся в случае ухода РФ из региона вакуум в области обеспечения безопасности был заполнен именно Западом. И уж точно не Турцией в паре с ее азербайджанским сателлитом", - заметил он.

Комментируя возможные последствия для Армении в случае успешного для РФ завершения боевых действий в Украине, аналитик заметил, что в этом случае Москва со временем приступит к реализации плана по расширению Союзного государства РФ-Беларусь за счет Армении, Грузии и Молдовы. При этом, "заявка" Еревана на присоединение к Союзному государству будет получена посредством натравливания на Армению Азербайджана.

Коснувшись негативного влияния экономических санкций, применяемых Западом в отношении России, аналитик подчеркнул, что избежать подобной перспективы Армении не удастся. В первую очередь с учетом высокой степени интегрированности армянской экономики в экономику РФ, соответственно, экономической и финансовой зависимости Еревана от Москвы. В этом свете Хуршудян выделил неизбежное и обусловленное резкой девальвацией российской рубля падение потока трансфертов из РФ в Армению. А также падение покупательной способности россиян, что негативно отразится на армянском экспорте в РФ. "Но, как мы видим, есть и положительные тенденции и возможности. И я даже надеюсь, что наблюдаемый в последние дни поток россиян в нашу страну в определенной степени позволить смягчить негативное влияние антироссийских санкций на Армению. В частности стимулировав экономическую активность в Армении. Также необходимо продемонстрировать предельно возможную осторожность в вопросе транзита через Армению тех или иных санкционных товаров. Мы должны понимать, что это таит для Армении как возможности, так и угрозы", - подытожил аналитик.