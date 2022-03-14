Понедельник, 14 Марта 2022 17:10

АрмИнфо. Активизация Азербайджана на границе с Арменией и Арцахом имела место исключительно в последние дни. И убийство армянского военнослужащего, ранение мирного жителя Арцаха, минометные обстрелы и газовые <выверты>, вне всяких сомнений, имеют политические причины. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый политический аналитик Саро Сароян.

"Меж тем, война в Украине началась значительно раньше. И невооруженным глазом было видно стремление Турции не нагнетать на этом фоне ситуацию и на Южном Кавказе. Здесь важно отметить, что по итогам 44-х дневной агрессии Азербайджана и Турции в отношении Арцаха и Армении за последние полтора года ничто в регионе не происходило и не происходит без учета фактора РФ. Обойти его просто невозможно. И мы неоднократно имели возможность в этом убедиться. Соответственно, решиться на последние действия без учета фактора Москвы Баку просто не мог", - заметил он.

В этом свете, аналитик напомнил, что еще полтора года назад ни Анкара, ни, тем более, Баку никогда бы не решились на агрессию в отношении Арцаха и Армении без учета интересов РФ. Соответственно, молчаливого согласия Москвы. И аналитик совершенно не считает, что с тех пор что-то радикально в этом плане изменилось и теперь турки и азербайджанцы могут позволить вести себя более развязно, пренебрегая интересами РФ. Особенно в условиях, когда последняя пытается решать вопросы с позиции силы, а НАТО не решается закрыть над Украиной воздух.

"Думаю, что все это свидетельствует о существенной представленности и мощи российской военной машины. По крайней мере, сейчас. И я не думаю, что турецко- азербайджанский тандем способен пойти на военную конфронтацию с РФ на фоне явного желания остального мира подобного сценария избежать. Никаких серьезных сдвигов в отношениях между Москвой и Анкарой не произошло, ситуативное партнерство продолжается. Соответственно, в основе внезапной самоуверенности Баку лежит не ослабление России, а стремление загнать Армению в нарисованные Москвой рамки. А поводом для всего этого является парижская встреча премьера Пашиняна с президентом Макроном", - считает Сароян.