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 Понедельник, 14 Марта 2022 16:12
Давид Степанян

Прогноз: Любой из возможных исходов войны в Украине чреват для Южного Кавказа новыми угрозами

Прогноз: Любой из возможных исходов войны в Украине чреват для Южного Кавказа новыми угрозами

АрмИнфо. Любой из возможных исходов войны в Украине чреват для Армении и Арцаха, да и для всего региона Южного Кавказа новыми вызовами и угрозами. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Таких сценариев, реализация которых впоследствии способна создать совершенно новую геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, на сегодня просматривается ровно три.  Это победа России в войне с Украиной. Это сценарий, в рамках которого Украине удастся выстоять, что в ее случае уже будет равно ее победе. И третий сценарий увязывания сторон в трясине войны, которая в этом случае превратиться для них в долгоиграющий позиционный конфликт", - заметил он.

Последний сценарий, согласно прогнозам политолога, будет сопровождаться еще большим, чем сегодня снижением внимания к южно-кавказскому региону со стороны уже не только Запада, но и России. Крупным игрокам будет просто не до Кавказа. Что закономерно приведет к еще большей концентрации внимания в отношении региона основного регионального игрока Турции. Последняя перспектива, на взгляд Искандаряна, в интересах союзнического Турции Азербайджана, соответственно, никак не соответствует интересам Армении и Арцаха.

"Я неоднократно говорил о глобальной тенденции усиления именно региональных держав еще до украинской войны. И мы видим, что в данном конкретном случае конфликт между Россией и Украиной эту тенденцию существенно ускорил. Это видят и в Баку.  Соответственно зондируют почву, проверяют реакцию, в том числе российских миротворцев. Проверяют стрельбой по военнослужащим ВС Армении на границе, стрельбой по мирным жителям в Арцахе и т. д.", - заметил он.

Политолог отметил, что до поры до времени в Баку от подобного зондажа воздерживались, предполагая, что война в Украине может закончится так же внезапно как началась. И начали осторожно действовать, лишь убедившись в том, что война как минимум затягивается. И в недалеком будущем, в случае реального ослабления российского влияния в регионе, Азербайджан может решиться опробовать в деле одну из открывающихся в этой связи возможностей.

"Более конкретно скажу, что азербайджанский зондаж начался с акций протеста против РФ у украинского посольства в Баку. При этом, вне всяких сомнений, Азербайджан - это не та страна в которой акции протеста гражданского общества могут носить стихийный характер. Особенно с учетом, собственно, его отсутствия. В любом случае, разворачивающаяся ситуация и главное ее возможные перспективы и дальнейшие сценарии ничего хорошего для нас не содержат. Соответственно, необходимо подготовиться к негативным сценариям. В первую очередь самостоятельно, дипломатическими и военными методами, не возлагая особых надежд на кого-то другого", - подытожил политолог


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