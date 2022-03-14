Понедельник, 14 Марта 2022 13:10

АрмИнфо. Наличие залежи урановых руд на участках Амулсарского золото- полиметаллического рудного проявления, по всей вероятности вновь подтверждаются. Об этом сообщает НПО <Эколур> со ссылкой на официальное заключение Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Согласно информации, в ответ на запрос председателя общественной организации <Зеленая Армения> Техмине Енокян специалисты министерства провели измерения гамма-излучения в различных частях прилегающей к Амулсарскому руднику территории. По данным министерства, на данной территории уровень гамма-излучения колеблется в пределах 5-115 микрорентген/час.

Отметим, что возможное наличие на Амулсарском месторождении запасов урана давно вызывало обеспокоенность общественности Армении, особенно тех экологических кругов, которые выступают против строительства и эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения. В этом разрезе экологи ссылались на работы известного армянского ученого, доктора геологических наук Петроса Геворковича Алоян, который в своей работе "Ураноносность геологических формаций в Армении", на основе изыскательских работ, отмечал наличие урановых руд в районе золотоносного рудника. По его данным, Амулсарское проявление урана находится в 4 км к юго- востоку от села Кечут и в 5 км к северо-западу от вершины одноименной горы. По данным Алояна, по пяти участкам Амулсарского проявления было подсчитано ориентировочно 76 тонн урана, а с учетом урана на ториевом участке общие его запасы могут быть оценены в 100 тонн. Согласно же дополнительным исследованиям 40 образцов руды Амулсара, в залежах месторождения <скрываются> 195 тонн урана и тория.

Между тем, на разработку урановых месторождений необходимо специальное разрешение правительства, которого у компании Lydian Armenia- разработчика месторождения, деятельность которой была приостановлена в 2018 году новым правительством Армении, подавшимся на требования ряда экологических организаций и экоактивистов, обеспокоенных возможным заражением уникального водного бассейна региона, на территории которого находится известный бальнеологический курорт Джермук со своей уникальной минеральной водой. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что если вдруг будут выявлены факты, которые поставят под сомнение целесообразность эксплуатации месторождения, то власти вернуться к проблеме, так как ничем не скованны.

В августе 2019 года Следственный комитет Армении представил заключение экспертизы по Амулсарскому проекту консалтинговой компании Earthlink&Advanced Resources Development (ELARD). На основе заключения экспертизы в СК Армении заявили, что отсутствует прямая связь между подземными водами, находящимися на территории Амулсарского проекта и термальными горячими источниками Джермука. Связь отсутствует также с водами Севанского бассейна. Однако было предложено провести ряд мероприятий по смягчению экологических рисков.

Однако, до сих пор вопрос возобновления работы Lydian не решен, несмотря на экспертные заключения по поводу экологической безопасности проекта и уже осуществленных на строительство рудника и другие мероприятия затрат в размере порядка 180 млн долларов США.

Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. При этом о наличие урана не сообщалось.

По мнению экспертов, на разработку урановых месторождений необходимо специальное разрешение правительства, которого у компании нет.

Между тем, на заявления экологических НПО компания Lydian Armenia выступила с опровержениями, в котором говорится что единственным уполномоченным государственным органом в данной области является Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности. Комитетом, говорится в сообщении, были проведены многочисленные лабораторные исследования образцов руд, взяты иные пробы грунта и никаких проявлений урана и риска радиации на территории месторождения выявлены не были. Компания считает, что сообщения о высоком фоне - информационные манипуляции, направленные на предотвращение возобновления работ по строительству и эксплуатации Амулсарского золотоносного рудника.