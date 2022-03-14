Понедельник, 14 Марта 2022 12:01

АрмИнфо.Депутат оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян считаем маловероятным широкомасштабные военные действия со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Так, реагируя на распространяемые противоречивые слухи о скоплении и передвижении азербайджанских войск на линии соприкосновения, Абраамян отметил, что насколько ему известно, есть небольшие, но крайне ограниченные перемещения сил по некоторым направлениям. "Но, это не дает мне оснований делать выводы о том, что Азербайджан готовит широкомасштабные действия или проводит перегруппировку.

На данный момент я не считаю высокой вероятность масштабных действий, особенно в направлении Арцаха, что, естественно, не означает маловероятность локальных действий или провокаций различного характера на границе Арцаха или Армении", - отметил оппозиционер.

Однако, по его словам, события могут ускориться и через короткое время наметиться новые сценарии, но на данный момент нет оснований для однозначных оценок.

"Государственные органы Армении считают, что их единственной функцией является обслуживание личной повестки Пашиняна и в связи с этим проваливают также свои обязанности по обеспечению информационной безопасности.

Надеюсь, что хотя бы Армия обороны Арцаха отреагирует на муссируемые еще со вчерашнего дня и беспокоящие наших соотечественников в Арцахе слухи", - подытожил депутат.

Отметим, что в азербайджанском сегменте социальных сетей накануне были распространены кадры передвижения военной технике к границе Армении и Арцаха. Более того, который день ВС Азербайджана терроризируют население Арцаха, грозя применить силу если они не покинут территорию НКР. "Не ходить жить под флагом Азербайджана, тогда покидайте эти территории. У вас есть 120 часов, в противном случаем мы применим силу", - передавали из громкоговорителей ВС Азербайджана. Заметим также, что вот уже неделю население Арцаха сидит без газа из-за деструктивных действий противника. Есть предположение, что ВС Азербайджана преднамеренно подорвали газопровод, по которому поставлялся газ из Армении в Арцах, а теперь препятствуют его починке.