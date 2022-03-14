Понедельник, 14 Марта 2022 11:59

АрмИнфо.Подобную гуманитарную катастрофу, которая сложилась в Арцахе с 8 марта представить сложно. Это абсурд для 21 века, но эта реальная жизнь. Подобную точку зрения выразил в прямом эфире на своей странице в Facebook депутат от блока "Армения" Арам Вардеванян, который посетил Степанакерт и ряд сел Арцаха, которые вот уже неделю сидят без газа.

"У наших братьев и сестер в Арцахе сегодня элементарная проблема, связанная с обеспечение естественной жизни. Здесь нет газа с 8 марта, поскольку в результате действий азербайджанских сил газопровод поврежден, и он до сих пор не восстановлен. По словам жителей, какие-то процессы пытаются инициировать, можно сказать, и миротворцы предпринимают шаги, но практического результата пока нет. И здесь возникает вопрос: если в Арцахе вот уже столько дней царит подобная ситуация, и власти Армении не предпринимают никаких мер, то здесь как минимум можно обеспокоиться. Хотя подобное поведение демонстрировалось и при более серьезных проблемах. Но, полагаю, что это был более элементарный вопрос, который не мог затягиваться на такой длительный срок", - заявил Вардеванян.

По словам оппозиционера, абсурдно, что в Арцахе не решаются эти элементарные проблемы, речь идет о нарушении основополагающих права десятков тысяч карабахцев. В этом ключе он раскритиковал и поведение международного сообщества. "Если мы говорим о демократии элементарно, то демократия предполагает, что не может быть такой ситуации в стране, вне зависимости от восприятия его статуса со стороны других государств. Факт в том, что Республика Арцах существует, Карабах имеет все государственные институты, все признаки, характерные государственности, и иметь такую ситуацию в данных условиях, когда нет никакого решения - это просто абсурд", - сказал депутат, указав недопустимость того, чтобы грудные дети находились в тех условиях, в которых сегодня находятся в дети в Арцахе.

В этой связи Вардеванян отметил, что можно постоянно говорить о мире, но не может быть мира в условиях, когда люди в эти холода уже неделю находятся без газа. Вместе с тем он указал на недопустимость того поведения, которые сегодня проявляются власти РА. По его словам, Республика Армения должна требовать, громогласно заявлять об этом, чтобы вопрос быстро решился, однако, они уже несколько дней молчат. "Это просто гуманитарная катастрофа, то что я вижу своими глазами", - отметил он.

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже неделю лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод. Переговоры по починке газопровода пока не увенчались успехом