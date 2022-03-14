Понедельник, 14 Марта 2022 11:57

АрмИнфо.То, что власти Азербайджана делают с Арцахом, является намеренной политикой. Такое мнение выразил бывший Омбудсмен Армении Арман Татояна.

"С 8 марта намеренно повредили газопровод и препятствуют ремонту. Более 100 тысяч мирных жителей, больниц, школ, детских садов, детей и стариков намеренно лишили газа, отопления и горячей воды; все это привело к гуманитарной катастрофе и массовым нарушениям прав человека.

Обстреливают Храморт, Кармир Шука и другие села, людей и их дома, школы. При этом ведут огонь как из мелкокалиберного, так и из крупнокалиберного оружия и стреляют целенаправленно.

У сел скопили тяжелую военную технику, в том числе танки. При этом, делают это демонстративно.

С позиций своих ВС угрожают гражданскому населению на армянском языке громкоговорителями. Угрожают применить силу и заставить покинуть свою Родину, родные села", - отметил Татоян.

По его словам, все это не отдельные действия, а части общей политики, единой цепи: политика ненависти против армян и вражды, основанная на этнической и религиозной почве.

"А как иначе бывают политика геноцида и этническая чистка? Типичное международное преступнее поведение. Более того, эти мои отчеты рассылаются в международные организации, в том числе и с этими акцентами", - отметил Татоян.

Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже неделю лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод. Переговоры по починке газопровода пока не увенчались успехом