Суббота, 12 Марта 2022 13:43

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 2 939 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 111 человек (3,7% от числа, сдавших тест), выздоровело - 282, скончалось - 2.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 12 марта фактическое лечение получает 3 533 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 933 020 тестов на коронавирус, из коих выявили 421 953 случая заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 408 215 человек (96,7%), число летальных исходов - 8 570 (2%).