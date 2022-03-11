АрмИнфо. Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за интеграцию Украины в ЕС. Об этом в своем Twitter написал президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, после пяти часов жарких дискуссий было сказано "да" украинской евроинтеграции. "Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", - написал Науседа.
В заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу, 11 марта, отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом.
"Украина принадлежит нашей европейской семье", - сказано в заявлении, передает Эхо Кавказа.
Последний, пятый пункт документа посвящен Грузии и Молдове - странам, которые внесли свои заявки на вступление в ЕС вслед за Украиной.
"Совет ЕС предложил Еврокомиссии представить свои заключения по заявкам Республики Молдова и Грузии", - сказано в заявлении.
Как пишет "Европейская правда", в решении есть ряд положительных сдвигов по сравнению с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения к Союзу, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о " ускоренной процедуре", о принятии которой просила Украина.
Оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления", - заявил он.
"Мы не должны давать украинцам ощущение, будто сейчас все случится со дня на день", - добавил премьер Люксембурга Ксавье Беттель.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной.
"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", - сказал Эммануэль Макрон.
Однако он добавил, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.
Ранее, Украина, а затем и Грузия и Молдова подали заявки в Евросоюз с прошением об ускоренном вступлении в организацию.