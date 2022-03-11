Пятница, 11 Марта 2022 11:17

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 2 759 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 128 человек (4,6% от числа, сдавших тест), выздоровело - 350, число летальных исходов - 5.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 11 марта фактическое лечение получает 3 707 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 930 081 тест на коронавирус, из коих выявили 421 842 случая заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 407 933 человека (96,7%), скончалось - 8 568 (2%).