Пятница, 11 Марта 2022 10:16

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях Анталийского дипломатического форума отметил, что рад встрече и возможности обменяться мнениями по всем вопросам нашей повестки дня в рамках подготовки к визиту премьер-министра РА в РФ, который состоится в начале апреля с.г.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров выразил уверенность, что этот визит послужит в дальнейшем продвижению армяно-российских союзнических отношений.

Меж тем, как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Мирзоян проинформировал Лаврова о ситуации, сложившейся в результате непрерывных нарушений ВС Азербайджана режима прекращения огня и провокационных действий в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.

В этом ключе Мирзоян отметил важность осуществления необходимых шагов по ослаблению напряженности и предотвращению инцидентов.

В ходе встречи собеседники коснулись хода реализации договоренностей, достигнутых трехсторонними заявлениями лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Была подчеркнута важность возобновления всеобъемлющих мирных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Стороны также обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией.

Главы МИД двух стран обсудили также ряд вопросов армяно-российского сотрудничества, затронули шаги по дальнейшему укреплению союзнических отношений, повышению эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и других международных площадок.