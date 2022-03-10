Четверг, 10 Марта 2022 12:45

АрмИнфо. Житель Арцаха пострадал в результате минометного обстрела со стороны ВС Азербайджана.

Так, согласно Минздраву Арцаха, 10 марта, в 10:35 при выполнении сельскохозяйственных работ во дворе своего дома ранение в спину получил житель села Храморт Сурен Аркадьевич Багдасарян 1971 г.р.. "Это произошло вследствие минометного огня, открытого со стороны противника. Багдасарян был доставлен в Аскеранское районное медицинское учреждение. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в Республиканский медицинский центр для дальнейшего обследования. У пострадавшего слепое осколочное ранение в области поясницы", - сообщили в Минздраве Арцаха.

Данную информацию подтвердили и в полиции Арцаха. Из Аскеранского районного отдела Полиции МВД Арцаха сообщили, что Багдасарян получил ранение во дворе своего дом. Он в момент обстрела занимался сельскохозяйственными работами.

"Мина разорвалась во дворе дома. Мужчина доставлен в медцентр. Его жизни ничего не угрожает", - сообщили в полиции НКР.

Заметим, что противник вот уже несколько дней держит под прицельным огнем жителей этого села, и требует их покинуть Храморт. Всю сегодняшнюю ночь ВС Азербайджана обстреливали село из 60 мм минометов.

Стоит также заметить, что в результате провокации противника Арцаха уже трое суток без газа, есть также перебои с электроснабжением.