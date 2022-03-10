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 Четверг, 10 Марта 2022 12:31
Давид Степанян

Политолог: Пашинян во Франции отражает необходимость поисков Арменией альтернатив

Политолог: Пашинян во Франции отражает необходимость поисков Арменией альтернатив

АрмИнфо.Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию отражает и в очередной раз актуализирует необходимость поисков Арменией альтернатив в обеспечении собственной безопасности. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Григорян.

9 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках рабочего визита во Францию встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. В ходе разговора собеседники обсудили карабахский вопрос, другие актуальные темы двусторонней повестки. Лидеры двух стран также примут участие в работе форума "Амбиции: Армения- Франция".

"Визит премьер-министра во Францию и поиск альтернативных источников безопасности получил дополнительную актуальность в свете недавнего подписания в Москве Декларации о союзнических отношениях между Россией и Азербайджаном. Логика здесь проста. В случае очередной азербайджанской агрессии в отношении Армении и Арцаха в Москве уже вполне официально могут сослаться на данный документ - союзнические отношения уже и с Баку и: предложить нам решать собственные проблемы с Азербайджаном самостоятельно", - заметил он.

Согласно Григоряну, Московская декларация поставила крест даже на теоретическую возможность оказания РФ военной поддержки Армении в случае очередной азербайджанской атаки. Сценарий, шансы на реализацию которого, на его взгляд, далеко не нулевые. Однако, с учетом текущего, не самого оптимального, состояния, организовать собственную эффективную защиту от азербайджанской агрессии, подкрепленной деятельным турецким участием, Армения, согласно политологу, не в состоянии

"Думаю, этот факт необходимо осознать, признать и перестать заниматься самообманом.  Последнее делает для Армении поиск альтернатив в сфере обеспечения безопасности, извините за тавтологию, безальтернативным. И очередная война в одиночку с Азербайджаном и Турцией для Армении совершенно подобной альтернативой не является. Такой альтернативой может стать подписание договора в сфере безопасности с Францией и США. Подобный документ автоматически сыграет роль механизма сдерживания Баку и Анкары от позывов к агрессии в отношении, как Армении, так и Арцаха. 


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