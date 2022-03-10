Четверг, 10 Марта 2022 12:07

АрмИнфо.Институт "Varieties of Democracy" опубликовал отчет о демократии за 2022 год под названием "Авторитаризм меняет свой характер", в котором Армения зафиксировала подъем и получила новую классификацию. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян 10 марта перед заседанием правительства.

Согласно отчету Varieties of Democracy (V-Dem) (Разновидности демократии), подводящему итоги событий 2021 года, режим правления в Армении перешел из определенного в 2020 году "электорального авторитаризма" в категорию "электоральной демократии". "Впервые в истории нашей страны Армения определяется не термином электоральный авторитаризм, а термином электоральная демократия", - заявил премьер.

Премьер-министр отметил, что это, по сути, означает изменение классификации Армении с точки зрения демократии. "Можно констатировать, что проведением внеочередных выборов в парламент в 2021 году Армения вошла в "Высшую лигу" демократических стран. Конечно, это не означает, что демократия в нашей стране идеальна или безупречна", - сказал Пашинян.

Он заверил, что правительство Армении привержено становлению демократических институтов в стране.

Varieties of Democracy (V-Dem) - это независимый исследовательский институт, основанный профессором Стаффаном И. Линдбергом в 2014 году и финансируемый рядом государственных организаций, Всемирным банком и несколькими исследовательскими институтам. Отметим, что, в докладе, в частности, говорится, что "две страны, Армения и Боливия, в 2021 году осуществили демократический переход от электорального авторитаризма к электоральной демократии". В докладе Армения, Грузия и Узбекистан выделяются как демократизирующиеся страны Восточной Европы и Центральной Азии, при этом отмечается, что в глобальном масштабе Армения, Малайзия и Сейшельские Острова добились значительного прогресса в избирательной автономии за последние десять лет. В отчете отмечается, что три из десяти ведущих демократий с 2011 года начали демократизацию в последние три года, одной из которых является Армения.