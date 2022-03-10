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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал давать оценку ситуации с повреждением газопровода, обеспечивающего Арцах газом.
"В последние дни мы, в особенности, в Арцахе имеем определенное обострение ситуации, что подчеркивается повреждением газопровода, обеспечивающего Арцах газом. На данном этапе, однако я воздержусь от дополнительной оценки, поскольку мы работаем с арцахскими властями и нашими международными партнерами в направлении урегулирования и стабилизации ситуации. То есть, не будем давать в данный момент оценок, просто зафиксируем, что есть такая ситуация, и постараемся сосредоточиться на решении проблем", - сказал Пашинян 10 марта перед заседанием правительства.
Отметим, что в ночь на 8 марта около 01:00, из-за аварии на газопроводе, расположенного на участке близ Шуши, подача газа из Армении в Нагорный Карабах была полностью прекращена. Азербайджанская сторона чинит препятствия реализации ремонтных работ, проводимых на месте аварии специалистами ЗАО "Арцахгаз". До сих пор армянская сторона не может добиться разрешения на проведение ремонтных работ. Таким образом, население Арцаха вот уже третьи сутки остается без газа. Есть также подозрения, что ВС Азербайджана целенаправленно вывели из строя газопровод.
Помимо этого, в течение дня 9 марта, а затем и всю ночь Вооруженные силы Азербайджана периодически нарушали режим прекращения огня из огнестрельного оружия различного калибра и минометов.
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|СНБ Арцаха: Переговоры с азербайджанской стороной по доступу к поврежденному газопроводу продолжаются
|Украинским беженцам можно помочь через официальный сайт "Прихисток"
|В Армении заложили самый высокогорный органический виноградник в мире (Видео)
|Страны ОДКБ выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма и твердо заявляют о приверженности миру, свободному от химоружия
|Правительство АР: Контакты между Азербайджаном и Арменией в 2021 году для установления межгосударственных отношений были интенсивными
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении Ерасха
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|МЧС Армении проверяет сигнал о бомбе в школе им. Т. Шевченко
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|В Арцахе пока не видят задатков для налаживания мирных отношений с Азербайджаном
|Прогноз: Армения рано или поздно окажется перед выбором между РФ и Украиной
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|АРФ "Дашнакцутюн" избрал новый состав Высшего органа партии
|Алиев посетит Турцию
|Виктория Нуланд подтвердила наличие на Украине биологических объектов
|Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Париж
|Президент Туркменистана поздравил избранного Президента Республики Армения
|АО Арцаха: Противник ночью обстрелял село Храморт из 60 мм минометов
|СНБ Армении сообщает о выявлении и нейтрализации деятельности очередной агентурной сети в стране
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о провокациях ВС Азербайджана
|Армия обороны Арцаха: Азербайджанские ВС обстреляли кладбище села Храморт из миномета
|В МИД Армении осудили агрессивные действия Азербайджана, приведшие к гибели армянского военнослужащего
|В Минобороны России рассказали о военно-биологической деятельности США на территории Украины
|Праздничный сюрприз от Idram и IDBank
|Армянское культурное наследие представят на фестивале "Дни наследия Шарджи"
|Армения и Италия обсуждают перспективы реализации новых проектов в сфере культурного наследия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России
|Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
|12 марта 2022 года пройдут выборы Президента Туркменистана.
|Один военнослужащий ВС Армении погиб, еще один получил ранение в результате огня открытого противником в Ерасхе
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|Вопрос принятия заявления по оккупированным территориям Республики Арцах не стоит в повестке правящей фракции "Гражданский договор": Агаджанян
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