Четверг, 10 Марта 2022 11:45

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал давать оценку ситуации с повреждением газопровода, обеспечивающего Арцах газом.

"В последние дни мы, в особенности, в Арцахе имеем определенное обострение ситуации, что подчеркивается повреждением газопровода, обеспечивающего Арцах газом. На данном этапе, однако я воздержусь от дополнительной оценки, поскольку мы работаем с арцахскими властями и нашими международными партнерами в направлении урегулирования и стабилизации ситуации. То есть, не будем давать в данный момент оценок, просто зафиксируем, что есть такая ситуация, и постараемся сосредоточиться на решении проблем", - сказал Пашинян 10 марта перед заседанием правительства.

Отметим, что в ночь на 8 марта около 01:00, из-за аварии на газопроводе, расположенного на участке близ Шуши, подача газа из Армении в Нагорный Карабах была полностью прекращена. Азербайджанская сторона чинит препятствия реализации ремонтных работ, проводимых на месте аварии специалистами ЗАО "Арцахгаз". До сих пор армянская сторона не может добиться разрешения на проведение ремонтных работ. Таким образом, население Арцаха вот уже третьи сутки остается без газа. Есть также подозрения, что ВС Азербайджана целенаправленно вывели из строя газопровод.

Помимо этого, в течение дня 9 марта, а затем и всю ночь Вооруженные силы Азербайджана периодически нарушали режим прекращения огня из огнестрельного оружия различного калибра и минометов.