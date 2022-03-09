Среда, 9 Марта 2022 18:34

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня в западном направлении (Араратская область) армяно- азербайджанской границы.

Так, согласно МО РА, 9 марта около 13:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия различного

калибра по армянским позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы.

"Ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен. По состоянию на 15:00 ситуация на этом участке границы относительно стабильная", - говорится в сообщении МО Армении.

Стоит заметить, что сегодня армянские СМИ сообщали о том, что противник пытается захватить позицию ВС РА на западном участке госграницы.

Отметим также, что 7 марта в результате огня открытого противником в этом же направлении границы один военнослужащий ВС Армении погиб, еще один получил ранение