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АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня в западном направлении (Араратская область) армяно- азербайджанской границы.
Так, согласно МО РА, 9 марта около 13:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия различного
калибра по армянским позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы.
"Ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен. По состоянию на 15:00 ситуация на этом участке границы относительно стабильная", - говорится в сообщении МО Армении.
Стоит заметить, что сегодня армянские СМИ сообщали о том, что противник пытается захватить позицию ВС РА на западном участке госграницы.
Отметим также, что 7 марта в результате огня открытого противником в этом же направлении границы один военнослужащий ВС Армении погиб, еще один получил ранение
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|МЧС Армении проверяет сигнал о бомбе в школе им. Т. Шевченко
|Ален Симонян и Сергей Копыркин обсудили региональную безопасность
|В Арцахе пока не видят задатков для налаживания мирных отношений с Азербайджаном
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|За сутки в Армении подтвердился 51 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело 266 человек
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|Алиев посетит Турцию
|Виктория Нуланд подтвердила наличие на Украине биологических объектов
|Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Париж
|Президент Туркменистана поздравил избранного Президента Республики Армения
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|СНБ Армении сообщает о выявлении и нейтрализации деятельности очередной агентурной сети в стране
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о провокациях ВС Азербайджана
|Армия обороны Арцаха: Азербайджанские ВС обстреляли кладбище села Храморт из миномета
|В МИД Армении осудили агрессивные действия Азербайджана, приведшие к гибели армянского военнослужащего
|В Минобороны России рассказали о военно-биологической деятельности США на территории Украины
|Праздничный сюрприз от Idram и IDBank
|Армянское культурное наследие представят на фестивале "Дни наследия Шарджи"
|Армения и Италия обсуждают перспективы реализации новых проектов в сфере культурного наследия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России
|Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
|12 марта 2022 года пройдут выборы Президента Туркменистана.
|Один военнослужащий ВС Армении погиб, еще один получил ранение в результате огня открытого противником в Ерасхе
|Для представителей армянской общины созданы все условия для возвращения в Армению через страны, граничащие с Украиной - Парламентарий
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