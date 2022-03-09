Среда, 9 Марта 2022 15:43

АрмИнфо. С великим сожалением, приходится констатировать, что текущая ситуация в Украине и вокруг Украины в очередной раз актуализировала угрозу ядерной войны. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика", экс-премьер-министр Армении Арам Саркисян.

"Мы видим, что РФ пытается понудить другие страны вести геополитическую игру по собственным правилам, угрожая в противном случае вплоть до применения ядерного оружия. И вне зависимости от наличия или отсутствия у Москвы намерений его применять в реальности, неточность конвенциональных видов российских вооружений может создать ситуацию, в которой ошибочно залетевшая на территорию той или иной европейской страны ракета может спровоцировать войну уже с участием НАТО. А такая война уже может перерасти и в ядерную", - заметил он.

В качестве еще одного источника ядерной угрозы Саркисян выделил ситуацию вокруг атомных станций в Украине. По его оценкам, безопасное функционирование украинских АЭС зависит отнюдь не только от их контроля российскими или украинскими военными. Саркисян в этой связи заметил, что случайное попадание снаряда одной из противоборствующих сторон в реактор одной из АЭС может принять масштабы глобального бедствия.

Ситуация в Украине, согласно политику, создает для Армении как дополнительные угрозы безопасности, так и новые возможности. Наиболее правильной политической линией Еревана, на подобном фоне, он считает нейтральность. В этой связи, Саркисян характеризует текущую линию армянского руководства как нормальную и верную. При этом, он считает необходимым при определении дальнейшей внешнеполитической линии Еревана принимать во внимание, что вне зависимости от исхода войны в Украине, применения или не применения ядерного оружия, мир прежним уже не будет.

"Важным для нас последствием войны в Украине стала консолидация развитых стран мира вокруг идеи невозможности вторжения на территорию другого государства и аннексии его территорий посредством военной силы. Об этом говорит политика, санкции международной коалиции вокруг Украины в отношении РФ. И, на мой взгляд, это ставит принципиально новую основу в международных отношениях - любая, нарушившая суверенитет другой страны, страна столкнется с данным консолидированным подходом. Соответственно, это будет иметь аналогичные последствия и для потенциальных и вполне реальных недружественных Армении государств", - прогнозирует Саркисян.