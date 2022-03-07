Понедельник, 7 Марта 2022 18:19

АрмИнфо.В четверг, 10 марта в Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Об этом сообщил 7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр пояснил, что встреча пройдет в рамках Дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором дали и Сергей Лавров, и Дмитрий Кулеба.

"Лавров и Кулеба прибудут в Анталью. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия для ее организации", - сказал турецкий министр, передает Анадолу.

Чавушоглу выразил надежду на вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе.

"Абсолютный приоритет - прекращение военных действий", - подчеркнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции сообщил также, что с начала боевых действий из Украины эвакуированы более 12 тыс. турецких граждан.