Понедельник, 7 Марта 2022 13:31

АрмИнфо. Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна празднует свое 41-летие.

Исполняющий обязанности директора ЗАО "Ереванский метрополитен" им. Карена Демирчяна Геворк Аветисян в поздравительном послании по случаю этой знаменательной даты отметил, что сегодняшний день - еще один повод оценить роль и миссию Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна.

"В этот праздничный день, оглядываясь на прошедший 41 год Ереванского метрополитена, с благодарностью вспоминая строителей, необходимо сказать особые слова благодарности также всем тем, кто сегодня делают все возможное для его развития и становления", - отметил он.

Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна - система линий метрополитена в столице Армении Ереване. Первый участок "Дружба" - "Давид Сасунский" с 4 станциями был открыт 7 марта 1981 года. Сегодня в её состав входит 1 линия длиной 13,4 км с 10 станциями. Присутствуют станции глубокого и мелкого заложения, а также 3 наземные станции. По длине эксплуатируемых линий занимает 169-е место в мире, 14-е - среди метрополитенов бывшего СССР, третье - в Закавказье.

В 1966-1970 годы скорейшее регулирование пассажирского транспорта в столице было проблемой, требующей безотлагательного решения. Проблема была обусловлена беспрецедентным темпом роста населения в те годы. Согласно новому плану Еревана, разработанному в 1962-1964 годы, транспортное обслуживание населения посредством метрополитена рассматривалось как наиболее эффективное и соответствующее перспективам развития столицы.

В 1971 г. было получено разрешение на строительство подземного скоростного трамвая, затем в 1977г. было дано согласие на то, чтоб оно перешло в строительство метрополитена. Сначала начали работать проектировщики, затем строители.

7-го марта 1981 г. состоялось торжественное открытие Ереванского метрополитена. Было введено в эксплуатацию 5 станций: "Барекамуюн" - архитектор - Феникс Дарбинян, "Маршал Баграмян" - архитекторы - Спартак Кнтхцян, Альберт Зурабян, "Еритасардакан": архитекторы - Степан Кюркчян, скульптурная композиция на стене создана его женой, Рузанной Кюркчян, "Площадь Республики" - архитекторы - Джим Торосян, Мкртич Минасян, "Сасунци Давид" - архитектор - Багдасар Арзуманян, в 1983г. "Горцаранаин" - архитектор - Генрих Гукасян, в 1984г. "Шенгавит" - архитекторы- Ромео Джулхакян, Сурен Бурхаджян, в 1986г.- "Площадь Гарегина Нжде" - архитектор - Левон Геворгян, в 1989 г. "Зоравар Андраник" - архитекторы - Ромео Джулхакян, Сурен Бурхаджян, и в 1997г. "Чарбах" - архитектор - Вальтер Мнацаканян.

На данный момент протяженность эксплуатируемых линий "Метрополитена им. Карена Демирчяна" составляет более 12 км, действует 10 станций, вагонный парк составляет 45 вагонов, из которых эксплуатируется 33. Метрополитен в год осуществляет перевозку более 15 миллионов пассажиров.

Метрополитен является не только транспортным средством, но и имеет стратегическое значение. 10-го марта 2010г. было подписано соглашение между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития. Этим было положено начало Программе реконструкции Ереванского метро, к которой в августе 2010 г. присоединились Европейский инвестиционный банк и Программа содействия Еврососедства. Инвестиции каждой из финансовых структур составили по 5 миллионов драмов, двое из которых в виде кредита, одна- в виде гранта.