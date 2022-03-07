Понедельник, 7 Марта 2022 13:28

АрмИнфо. Согласно предварительным расчетам и анализам, можно весьма условно прогнозировать, что военная операция РФ на Украине продлится около месяца. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Понятно, что наше продвижение в Украине сопровождается потерями. Минобороны уже озвучило цифру в 498 военнослужащих. Думаю, что с учетом того, что нашей армии противостоит украинская армия в 60 тысяч человек, это потери небольшие. Также необходимо отметить большой охват театра военных действий. Конечно, наши потери могли быть еще меньше, если бы не достаточно активное и скоординированное сопротивление украинской армии", - подчеркнул он.

Комментируя возможность привлечения военных из стран ОДКБ к украинской операции, особенно в свете недавнего внесения в Госдуму президентом Путиным проекта закона о ратификации протокола "О внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ", эксперт заметил, что непосредственной связи между данным документом и конфликтом в Украине он лично не видит.

В этом свете, Евсеев напомнил, что РФ всегда являлась государством координирующим деятельность ОДКБ, занимая в данной структуре ключевую роль. Отметив отсутствие участия государств ОДКБ в украинском конфликте, за исключением Беларуси, эксперт предположил, что данный документ может быть принят на будущее.

3 марта президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации протокола "О внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ". Подписанным 16 сентября 2021 года в Душанбе Протоколом вводится понятие <координирующее государство> и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира. Подписание и ратификация протокола открывают членам организации возможность участвовать в миротворческой операции ООН коллективно - от имени ОДКБ под координацией одного из государств - членов ОДКБ.

Комментируя позицию Армении в данном конфликте, Евсеев заметил, что нейтралитет Еревана, конечно, предпочтительнее согласия с позицией Запада. В этом свете, он отметил, что аналогичной многовекторной позиции придерживаются практически все страны постсоветского пространства. Что, согласно эксперту, в условиях жесткого противостояния России с Западом, уже становится вредоносным. Тем не менее, при любом раскладе в сложившейся ситуации Евсеев считает нейтралитет лучшим для Армении решением.