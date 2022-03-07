Понедельник, 7 Марта 2022 11:45

АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 2 598 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 60 человек (2,3% от числа, сдавших тест), число выздоровевших достигло 377, летальных исходов - 12.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 7 марта фактическое лечение получает 4 653 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 918 947 тестов на коронавирус, из коих был выявлен 421 401 случай заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 406 570 человек (96,4%), скончалось - 8 548 (2%).