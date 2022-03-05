Суббота, 5 Марта 2022 15:07

АрмИнфо.В Азербайджане продолжается судебный произвол в отношении армянских военнопленных, незаконно удерживаемых азербайджанской стороной в нарушение всех взятых обязательств. Двое армянских военнопленных Ишхана Саргсяна и Владимира Рафаэляна осуждены на длительные тюремные сроки в рамках сфабрикованных в их отношении уголовных дел.

Так, Сабунчинский районный суд Баку 5 марта по выдуманному обвинению в терроризме приговорил Саргсяна к 19 годам лишения свободы, а Рафаэляна -18 годам. Согласно обвинению, указанные граждане Армении являются военнослужащими и членами разведгруппы.

"27 мая 2021 года они пересекли госграницу в Кяльбаджарском районе (Карвачар- ред.) и были задержаны при минировании дороги", - говорится в сообщении азербайджанских СМИ, и добавляется, что им были предъявлены обвинения по ст. 214.2.3 (терроризм, с применением огнестрельного оружия), 228 ( незаконный оборот оружия), 318 (незаконный переход границы) и 282 (диверсия) УК Азербайджана.

Стоит заметить, что вышеуказанные военнослужащие были захвачены в плен Вооруженными силами Азербайджана на суверенной территории Армении в Гегаркунике. На фоне бездействия международного сообщества ВС Азербайджана с 12 мая 2021 года вторглись и продолжают находиться по сей день на территориях Армении в Гегаркунике и Сюнике. Более того, они перманентно терроризируют местное население, прожигая сено, пастбища, воруя скот, обстреливая дома мирных жителей и т.д.