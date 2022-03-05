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 Суббота, 5 Марта 2022 11:41
Марианна Мкртчян

"Уральские авиалинии" отменила рейсы в Армению и ряд других международных направлений: продлены ограничения и для полетов на юг России

"Уральские авиалинии" отменила рейсы в Армению и ряд других международных направлений: продлены ограничения и для полетов на юг России

АрмИнфо.В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о вынужденной отмене рейсов по ряду международных направлений, в том числе и в Армению до 26 марта.

Так, согласно пресс-службе авиакомпании, с 4 марта текущего года и до 26 марта отменены следующие международные рейсы в ОАЭ; в Армению; в Азербайджан; в Израиль.

Накануне компания также отменила полётную программу в Таиланд. Отменены рейсы по следующим направлениям: U6-7445/7446 Владивосток - Пхукет -Владивосток с 8 марта до 31 мая; U6-7447/7448 Иркутск - Пхукет -                        Иркутск с 5 марта до 31 мая; U6-7473/7474 Екатеринбург -

Пхукет -Екатеринбург с 8 марта до 31 мая.

Кроме того, стало известно, что до 14 марта продлены ограничения для полетов на юг России. Мера действует для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.  Ранее об отмене рейсов по международным направления сообщила авиакомпания "Сибирь".  


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