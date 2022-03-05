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АрмИнфо.В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о вынужденной отмене рейсов по ряду международных направлений, в том числе и в Армению до 26 марта.
Так, согласно пресс-службе авиакомпании, с 4 марта текущего года и до 26 марта отменены следующие международные рейсы в ОАЭ; в Армению; в Азербайджан; в Израиль.
Накануне компания также отменила полётную программу в Таиланд. Отменены рейсы по следующим направлениям: U6-7445/7446 Владивосток - Пхукет -Владивосток с 8 марта до 31 мая; U6-7447/7448 Иркутск - Пхукет - Иркутск с 5 марта до 31 мая; U6-7473/7474 Екатеринбург -
Пхукет -Екатеринбург с 8 марта до 31 мая.
Кроме того, стало известно, что до 14 марта продлены ограничения для полетов на юг России. Мера действует для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ранее об отмене рейсов по международным направления сообщила авиакомпания "Сибирь".
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|Правительство ФРГ в рамках ЕС и МГ ОБСЕ готово оказать помощь Армении в процессе смягчения негативных последствий кризиса - Посол
|Члены семей погибших во время войны военнослужащих будут освобождены от срочной службы в армии: проект
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|В Армении отпраздновали День освобождения Болгарии
|Студентов-медиков, обучающихся по госзаказу, временно направят работать в регионы
|Такого азарта нам не надо: в Армении запретили рекламу онлайн-казино и тотализаторов в СМИ и на рекламных щитах
|Посол: Готовятся визиты президента, спикера парламента и главы МИД Армении в Болгарию
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|Андреа Викторин подтвердила готовность ЕС поддержать реформы по укреплению верховенства права, демократии и прав человека
|Исследование Security Radar 2022: В Армении видят необходимость в увеличении военных расходов
|Представители фракции "Гражданский договор" рассказали послу Франции о работе по продвижению демократии в Армении
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|Дорога на КПП "Верхний Ларс" закрыта для проезда всех видов транспортных средств
|Уголовное дело в отношении Гарника Исагуляна с обвинительным заключением направлено в суд
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|Ваагн Хачатурян избран 5-м президентом Республики Армения
|Менендес: Госдеп не выполнил требования по отчетности в предоставлении США помощи Азербайджану
|Путин внес в Госдуму протокол: В ОДКБ появится "Координирующее государство"
|Никол Пашинян ожидает повышение эффективности Института Омбудсмена
|Новым губернатором Сюникской области стал экс-советник Пашиняна
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|Парламент Армении не смог избрать президентом РА Ваагна Хачатуряна в первом туре
|За сутки в Армении подтвердилось 259 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 486 человек
|Американские конгрессмены просят законодательный орган страны выделить $50 млн на гуманитарные нужды Арцаха
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|Левон Тер-Петросян отреагировал на призыв армянской интеллигенции к властям РА и международному сообществу по карабахскому вопросу
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|Армения воздержалась при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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