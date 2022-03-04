Пятница, 4 Марта 2022 17:17

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с новоназначенным государственным министром по Европе и Северной Америке МИД Великобритании Джеймсом Клеверли поздравил последнего с назначением на пост, пожелав успехов в ответвленной миссии.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе разговора собеседники коснулись 30-летия установления дипломатических отношений между Ереваном и Лондоном, отметив, что за указанный период была проделана большая работа с точки зрения становлении двусторонних отношений.

Стороны подчеркнули готовность укреплять и расширять сотрудничество на основе общих ценностей и взаимного доверия.

Была указана важность демократических процессов в Армении и в этом контексте отмечена поддержка Соединенного Королевства. В ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с региональной стабильностью и безопасностью. Мирзоян рассказал о ситуации, сложившейся в результате 44-дневной войны, а также вследствие вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию РА.

Касаясь основополагающих вопросов, требующих незамедлительных решений, глава МИД Армении подчеркнул, что Азербайджан продолжает удерживать в заложниках 38 армянских военнопленных и гражданских лиц, а судьба сотен пропавших без вести, в том числе и десяток насильственно исчезнувших остается неизвестной. Обсуждались также вопросы международной повестки.