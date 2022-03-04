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АрмИнфо. Главы МИД Армении и Ливана Арарат Мирзоян и Абдалла Бу Хабиб обменялись посланиями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян в своем послании отметил, что установив 30 лет назад дипломатические отношения, Армения и Ливан закрепили многовековую дружбу двух народов началом государственного сотрудничества. Он подчеркнул уникальную, неоценимую роль армянской общины Ливана в укреплении отношений между двумя братскими странами.
Указав на важность теплых традиций армяно-ливанских отношений, Мирзоян выразил уверенность, что совместными усилиями стороны смогут наполнить новым содержанием многоплановое взаимовыгодное двустороннее сотрудничество.
В свою очередь Абдулла Бу Хабиб подчеркнул, что 30-летие установления армяно- ливанских дипломатических отношений отмечается твердой решимостью и далее углублять взаимовыгодное сотрудничество.
Глава МИД Ливана добавил, что установление дипломатических отношений между двумя странами является логическим продолжением исторических дружеских связей двух народов, где свою исключительную роль играет армянская община Ливана как комплексный, ключевой компонент ливанской социальной структуры.
Ливанский дипломат в своем послании тавкже высоко оценил крепкую дружбу между двумя странами и народами как в мирные так и в непростые времена, выразив признательность Армении за участие в миссии UNIFIL и подчеркнув непоколебимую позицию Ливана в отношении территориальной целостности и безопасности Армении.
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|Левон Тер-Петросян отреагировал на призыв армянской интеллигенции к властям РА и международному сообществу по карабахскому вопросу
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минздрав Армении отменяет обязательный масочный режим
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