Пятница, 4 Марта 2022 17:12

АрмИнфо.Главы государств, министры, дипломаты и представители делового мира соберутся на Дипломатический форум в Анталье, который пройдет с 11-13 марта в третий раз под эгидой президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Анадолу, форум пройдет под девизом "Переформатирование дипломатии". На площадке форума планируется обсудить актуальные вопросы международной повестки дня.

Губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи сообщил, что южная провинция ежегодно принимает миллионы туристов и является не только популярным направлением отдыха, но и зарекомендовала себя в качестве важной площадки для мировой дипломатии. "Подготовка завершается. Надеюсь, что все пройдет на высшем уровне и без инцидентов. Предыдущий форум был очень успешным. Дипломатия представляет очень большое значение, повестка очень насыщенна", - сказал Языджи.

Между тем глава Торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин сообщил, что в работе форума примут участие не только политические лидеры, но и представители деловых кругов.

Глава товарной биржи Антальи Али Чандыр сообщил, что в работе форума примут участие более 2500 человек. "В рамках форума будет обсуждаться широкий сектор тем, от искусственного интеллекта до изменения климата", - сказал Чандыр.

Несмотря на то, что до форума остались считанные дни, Армения всё еще официально не подтвердила свое участие в мероприятии. В среду, 2 марта, в ходе правительственного часа в парламенте РА, глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян вновь подчеркнул, что решения еще не принято. Он обратил внимание на стремительно развивающиеся события в мире. "События меняются каждый день, каждую секунду. И на самом деле, даже кажущиеся короткими периоды событий теперь довольно продолжительны. Мы примем решение, когда подойдут сроки", - сказал он.

Ранее, премьер-министр РА Никол Пашинян не исключил участия армянской делегации в мероприятии.