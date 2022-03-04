Пятница, 4 Марта 2022 16:56

АрмИнфо. У России отсутствуют недобрые намерения в отношении стран-соседей. Она выполняет и продолжит выполнять все свои обязательства перед ними. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил российский президент Владимир Путин.

В эфире телеканала "Россия 24" он посоветовал соседним государствам не нагнетать ситуацию. "Хочу подчеркнуть, мы всегда это говорили, у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем, и будем выполнять",

- сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Москва не видит никакой необходимости нагнетать или ухудшать отношения с соседними странами, со своей стороны. По слова Путина, все действия России возникают только в ответ на недружественную политику в отношении РФ, передает Профиль.

Ранее Путин заявил, что русские и украинцы останутся одним народом. Он подчеркнул, что российские военные стремятся не допустить жертв среди мирных жителей Украины.

В четверг, 24 февраля, Россия начала специальную операцию на Украине. Ее целями названы демилитаризация и денацификация страны. По словам Путина, действия РФ связаны не с ущемлением интересов украинской стороны, а с защитой от тех, "кто взял Украину в заложники".