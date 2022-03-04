Пятница, 4 Марта 2022 14:02

АрмИнфо.Армения тоже не признала независимости Нагорного Карабаха. Об этом в интервью ОТА заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в ответ на вопрос ведущего, почему Москва не признала независимость Нагорного Карабаха, меж тем признала ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.

При это посол напомнил, что карабахский вопрос - это тот сюжет, работа над которым велась на протяжении очень долгого времени, и она продолжается сегодня. В этом контексте он подчеркнул, что позиция России по этому вопросу не претерпела изменений и очень хорошо известна. "Этот вопрос должен решаться с учетом интересов всех сторон. И мы все делали и делаем для того, чтобы создать условия для того, чтобы это решение на таких условиях было найден. Что касается Южной Осетии, Абхазии - то, мы видим прекрасно, что Россия их тоже изначально не признавала в качестве независимых государств. И лишь после того, как произошла агрессия Тбилиси в отношении Южной Осетии, когда были нанесены удары по российским миротворцам, и были предприняты соответствующие шаги", - сказал он.

На уточнение, что будет с российскими миротворцами в Арцахе через 4 года, когда истечет срок их пребывания, дипломат отметил, что сложно говорить, что будет через такой временной период. Он напомнил, что есть соответствующие договоренности, есть возможности продления срока их пребывания. "То, что будет с российскими миротворцами зависит и от развития ситуации, и от позиции все сторон, в том числе с учетом очень важного фактора из-за которого миротворцы сейчас там - ощущение армянским населением безопасности", - сказал Копыркин.

Коснувшись армяно-российских отношений, посол выразил убеждение, что они носят стратегический, союзнический характер. По его словам, с обеих сторон есть политическая воля не только к их сохранению, но и дальнейшему укреплению и развитию. "Об этом говорят ряд факторов, в том числе и активное развитие экономических связей, которые сейчас приобретают новые формы. Это и визиты в прошлом году важных российских бизнес-миссий. На повестке новые проекты инвестиций. Естественно, весь комплекс связей, который нас объединяет, сохраняет свою актуальность. Мы остаемся военно- политическими союзниками - это очень важная сфера нашего взаимодействия, которая продолжает развиваться", - сказал Копыркин, отметив активное взаимодействие в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Дипломат подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и нет никаких оснований полагать, что их суть, характер и уровень может ухудшиться. В этом ключе он указал на востребованность армяно-российских союзнических отношений, особенно на воне региональных и международных процессов.

Касаясь мировых оценок действий России на Украине и квалификации это как агрессии, посол задался встречным вопрос о том, какой именно мир называет российскую спецоперацию на Украине нападением? "Западный! Это не весь мир, к счастью. И даже не большая ее часть. Другое дело, что это ведущие государства этого мира, что скажем так, которые обладают большими информационными ресурсами и возможностями навязывать свой взгляд, точку зрения значительному количеству людей в мире. Но, говорить о всём мире ни в коем случае нельзя, думаю, что многие страны не согласны подобной квалификацией", - сказал посол.

При этом он не согласился с тем, что Россия напала на Украину, отметив, что прежде всего, нужно понять истоки происходящего, о чем подробного ранее говорил президент России Владимир Путин. В этом ключе дипломат напомнил об обещаниях НАТО не расширяться на Восток и о том, что на деле было зафиксировано 5 этапов расширения, в результате которого альянс оказался у границ России. В этом ключе посол РФ указал на особую роль Украины в целях НАТО по сдерживанию России, напомнив об усилиях Запада, направленных на отдаление Украины от РФ.

"Россия всегда относилась к этому с уважением, как к выбору Украины, при этом, будучи заинтересованным в сохранении наших связей. Мы никогда не ставили Украину перед выбором - с нами или с Западом, наоборот, наша линия была выстроена по налаживанию взаимовыгодных и многообразных связей с Западом", - отметил Копыркин, напомнив, что Россия всячески пыталась урегулировать возникшие вопросы с украинской стороной, однако, не нашла понимания. Дипломат рассказал об увеличении в украинском обществе вражды в отношении России, расцвета националистических, неонацистских настроений, а также наращивании военного потенциал Украины, в том числе и со стороны Западных стран, об открытых разговорах о вступлении Киева в НАТО и, наконец, о саботировании Минских соглашений.

Касаясь разговоров о том, что, Россия хочет восстановить Советский союз, Копыркин выразил убеждение, что каждый думает в меру своей испорченности. "Здесь сознательно пытаются смешать два явления, два процесса. Да, Россия заинтересована в развитии Евразийской интеграции. Да, Россия заинтересована во всемирном углублении и развитии интеграционных процессов и прежде всего, безусловно, с нашими ближайшими соседями, с теми странами, с которыми нас объединяет очень многое. И как уже доказывает Украина, эти связи объективны, они никуда не делись и с ними очень многое переплетено. Они могут быть как фактором безопасности, развития и благосостояния, что мы и пытаемся сделать, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. И они могут быть - если идет на разрыв и антироссийские настроения - фактором, имеющим катастрофические последствия", - отметил посол России, добавив, что пример Украины это хорошо демонстрирует.

При этом он призвал быть реалистичным, обратив внимание, что в том же ЕАЭС - нельзя говорить о том, что государства-члены организации

теряют свой суверенитет. По его словам, это подтвердят и в руководстве Армении. "Ни о каком диктате, лишении каких-то суверенных

прав речи ни в коем случае не может быть. Более того, развитие этих связей является важнейшим фактором и средством укрепления суверенитета этих стран", - заверил дипломат. Говоря об итогах операции, посол отметил, что как и было заявлено - это демилитаризация и денацификация Украины.