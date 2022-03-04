Пятница, 4 Марта 2022 11:52

АрмИнфо.В проводимой ВС РФ и военными ДНР и ЛНР спецоперации в Украине ОДКБ участвовать определенно не будет. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий российский аналитик, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Внесение в Госдуму проекта закона о ратификации протокола "О внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ", скорее, необходимо для следующего этапа украинской спецоперации. Этапа на котором на Украине в целях поддержания установившегося там порядка могут понадобиться миротворческие силы", - предположил аналитик.

3 марта президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации протокола "О внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ". Подписанным 16 сентября 2021 года в Душанбе Протоколом вводится понятие <координирующее государство> и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира. Подписание и ратификация протокола открывают членам организации возможность участвовать в миротворческой операции ООН коллективно - от имени ОДКБ под координацией одного из государств - членов ОДКБ.

Комментируя текущую ситуацию в международных отношениях на фоне украинской войны, Лукьянов охарактеризовал ее как строительство ускоренными темпами занавеса между Россией и Европой. При этом, он отметил, что инициаторы формирования данного занавеса могут получить результат, прямо противоположный ожидаемому. В этом свете, аналитик спрогнозировал, что ожидаемые принципиальные изменения в устройстве мировой экономики, торговли и финансах затронут отнюдь не только Россию. По его оценкам, они претендуют на системный характер.

Еще более существенным Лукьянову представляется гуманитарный аспект уже имеющих место перемен. По его оценкам, история еще не знала подобных масштабов внешних репрессивно-изоляционистских мер против самой большой в мире страны - России. Аналитик подчеркнул, что целью данных мер является провоцирование в РФ уровня возмущения необходимого для изменения политического курса. После чего возможность демонтажа, упомянутого выше, металлического занавеса станет инструментом внешнего управления Россией.

"И вот здесь я должен повториться - реальная, достигнутая цель может разительно отличаться от ожидаемой инициаторами данного процесса цели. Она может принять принципиально другое направление. А именно возникновение и консолидацию "за занавесом" - в России совершенно иной национальной психологии. И совершенно не приходится исключать, что эта национальная психология примет довольно устойчивый характер. И этот характер будет прямо противоположным психологии ожидаемой инициаторами ограничительных мер и формирования того самого занавеса", - подытожил Лукьянов.