Четверг, 3 Марта 2022 20:52

АрмИнфо. Борьба с коррупцией остается одним из безусловных приоритетов прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян на встрече с главой делегации Европейского союза в Армении, послом Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Артур Давтян высоко оценил роль делегации ЕС, о чем свидетельствуют многочисленные программы, осуществляемые при поддержке ЕС в Армении, в частности, в прокуратуре Армении. Ключевое значение в этом плане имеет подписанное между Арменией и ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, в котором изложены основные направления и цели стратегических реформ в различных сферах.

Генеральный прокурор представил реформы, проведенные в системе прокуратуры в связи с созданием антикоррупционного подразделения, а также отдела, специализирующегося на конфискации имущества незаконного происхождения. По его словам, прокуратура привержена выполнению своих обязательств в рамках стратегических программ реформ в судебной и антикоррупционной сферах, выразив надежду, что ЕС поддержит их реализацию.

Андреа Викторин высоко оценила тот факт, что, несмотря войну в Арцахе, тяжелые последствия коронавируса и новые вызовы, Армения продолжает реализацию пакета реформ, направленных на укрепление верховенства права, демократии и прав человека. Она выразила готовность ЕС поддержать этот процесс, подчеркнув, что программа реформ по части прокуратуры успешно реализуется.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены программы помощи ЕС по судебным реформам, внедрению системы электронного правосудия, вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе армянская практика применения задержания в качестве меры пресечения, инициативы прокуратуры РА в целях улучшения данного направления.