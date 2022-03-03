Четверг, 3 Марта 2022 20:02

АрмИнфо.В Армении видят необходимость в увеличении военных расходов. Об этом говорится в исследовании Security Radar 2022, которое проводит Региональное бюро сотрудничества и мира в Европе Фонда им. Фридриха Эберта.

В частности, согласно проводимому опросу, 96% респондентов отметили, что увеличение военных расходов в Армении является необходимостью. 71% армян полностью согласны с мнением, что внешняя политика Армении должна без ограничений представлять интересы государства.

На вопрос с какими странами следует больше сотрудничать, 86% респондентов назвали Китай, за которым следуют США (85%), ЕС (85%) и Россия (76%). При этом эксперты подчеркивают, что Армения также должна искать потенциальных союзников по соседству, таких как Иран и Грузия, а также стремиться восстановить дипломатические отношения с Турцией.

Однако, респонденты критически отнеслось к углублению сотрудничества с Турцией. В частности 48% выступили категорически против, и только 16% высказались за нормализацию армяно-турецких отношений.

Около 85% опрошенных убеждены (а 73% из них крайне решительно), что историческая территория Армении простирается и на часть соседних стран, что является самым высоким показателем среди других опрошенных стран.

51% опрошенных обеспокоены вероятностью прямого столкновения между Россией и Западом (самый высокий показатель среди опрошенных стран). Армянские респонденты выражают сильную озабоченность в связи с войнами и конфликтами (83%), далее следуют экономические кризисы (60%) и наименьшее беспокойство вызывает пандемия коронавируса (58%). На международном уровне в Армении тремя главными проблемами глобальной безопасности считают нарушения прав человека, наращивание военной мощи, терроризм и экстремизм. Глобальное неравенство, международная миграция и торговые войны рассматриваются как менее насущные проблемы.

В Армении опрос проводился с сентября по декабрь 2021г., в котором приняли участие 1500 человек.

В целом, исследование показало, что большинство народов хотят видеть мир и сотрудничество в качестве политических приоритетов.

Отметим, что Security Radar 2022 - второе издание Регионального бюро сотрудничества и мира в Европе Фонда им. Фридриха Эберта, которое исследует общественное мнение 14 стран в регионе ОБСЕ.