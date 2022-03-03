Четверг, 3 Марта 2022 18:43

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием на пост президента Армении, сообщает пресс-служба Кремля.

"Уверен, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов - на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", - отметил глава российского государства в поздравительной телеграмме

Напомним, что сегодня парламент Армении в ходе второго тура избрал президентом республики Ваагна Хачатуряна.