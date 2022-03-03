Четверг, 3 Марта 2022 15:27

АрмИнфо.Даже не пытаясь говорить об этом однозначно, в текущей ситуации это будет выглядеть непрофессионально, думаю, что в Украине Россия получит желаемое, а США то, что их удовлетворит. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

"Совершенно не исключая жизнеспособности версий, предполагающих наличие определенных договоренностей между Москвой и Вашингтоном по части перспектив войны в Украине, отмечу наличие в Европе стран, до последнего пытающихся избежать кровопролития в Украине.

На этом фоне приходится констатировать, что в отличие от тех же США, Евросоюз имел большое желание договориться с РФ, с целью посредством тесного сотрудничества избежать выхода ситуации на точку невозврата. Объяснение - отсутствие полного совпадения, идентичности европейских интересов с интересами американскими", - заметил он.

Комментируя перспективы санкционной политики США и ЕС в отношении РФ, политтехнолог предположил, что в виду достаточно долгой подготовки Москвы к происходящему в Украине, там спрогнозировали и ожидаемый спектр санкций. Вплоть до красных линий. В этом свете, он подчеркнул целевой характер антироссийских санкций, заметив, что от той же SWIFT отключаются российские банки, но не, к примеру, имеющий жизненную важность для ЕС "Газпромбанк". Или другие банки обслуживающие оплату российского газа, нефти или других природных ресурсов.

На этом фоне, политтехнолог также подчеркнул, что объемы поставляемого в Европу российского газа достигли исторического максимума. По территории Украины, начиная с военной операции на этой самой территории. Подобная активизация украинского транзита, по его оценкам, свидетельствует о росте заявок и спроса на российское "голубое топливо" в Европе. Что Акопян обуславливает текущей неопределенностью в Украине и вокруг Украины.

В этом свете, эксперт считает, что целью западной санкционной политики в отношении РФ больше является оказание психологического давления с целью формирования в российском обществе недовольства в отношении проводимой внешней политики. По его оценкам, основной целью санкций является формирование, назревание и выражение недовольства в связи с обусловленным санкциями дискомфортом.

"Данный дискомфорт, выпадение из привычного жизненного цикла, режима должны почувствовать все слои общества - от политической элиты и номенклатуры до жителей села. Цель санкций, чтобы российские граждане почувствовали, ощутили на себе все "прелести" последствия войны в Украине. Именно поэтому западные санкции прямо направлены не только против олигархов и чиновников, но и, к примеру, учащихся в европейских и американских ВУЗах студентов из России. Почувствовали и выразили недовольство действиями власти", - подытожил политтехнолог.