Четверг, 3 Марта 2022 14:49

АрмИнфо. Руководство Армении поздравило Болгарию с национальным праздником страны - Днем освобождения.

Как сообщает пресс-служба президента РА, поздравительное послание президенту Болгарии Румену Радеву по случаю национального праздника - Дня освобождения направил исполняющий полномочия президента РА Ален Симонян.

В послании Симоняна отмечается, что Армения стремится к дальнейшему расширению отношений с Болгарией, основанных на общих ценностях и взаимном доверии. "В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Болгарией. Высоко оцениваю Ваши усилия по развитию и углублению армяно-болгарских межгосударственных отношений. Уверен, что совместными усилиями мы будем способствовать дальнейшему развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества на благо наших народов", - говорится в послании.

В свою очередь премьер-министр РА Никол Пашинян в своем в поздравительном послании главе правительства Болгарии Кирилу Петкову, с удовлетворением констатировал, что отношения между странами, основанные на взаимном доверии и исторических традициях, поступательно развиваются.

" Убежден, что мы и впредь будем прилагать усилия для укрепления нашего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, на благо народов двух стран. Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Болгарии - мира - прогресса", - говорится в послании премьер-министра РА.